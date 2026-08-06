مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا گفت: این قرارگاه با ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار بانو و کودک زائر، در پنجمین سال فعالیت خود مجموعه‌ای از خدمات اسکان، پذیرایی، درمانی، فرهنگی، بهداشتی و رسانه‌ای را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کرد

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وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران پیاده‌روی اربعین را بانوان، به‌ویژه مادرانی که همراه فرزندان خود در این مسیر حضور داشتند، تشکیل می‌دادند، افزود: شهرداری تهران با فراهم کردن فضایی امن، پاکیزه، منظم و در دسترس، شرایط اسکان مناسب بانوان زائر را در قرارگاه زینبیه فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ و مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا افزود: این قرارگاه به عنوان موکب تخصصی بانوان و کودکان، امسال نیز با بهره‌گیری از تجربه پنج سال خدمت‌رسانی و با همراهی همکاران شهرداری تهران، گروه‌های مردمی و نیرو‌های جهادی محبان‌الرضا (ع)، میزبان هزاران بانوی زائر از کشور‌های مختلف بود و تلاش کرد خدماتی متناسب با نیاز‌های بانوان و کودکان ارائه دهد.وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران پیاده‌روی اربعین را بانوان، به‌ویژه مادرانی که همراه فرزندان خود در این مسیر حضور داشتند، تشکیل می‌دادند، افزود: شهرداری تهران با فراهم کردن فضایی امن، پاکیزه، منظم و در دسترس، شرایط اسکان مناسب بانوان زائر را در قرارگاه زینبیه فراهم کرد.

تنهایی ادامه داد: این قرارگاه با ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار نفر، فضای امن و مناسبی برای اسکان و استراحت بانوان فراهم کرد و در بخش پذیرایی نیز روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ پرس صبحانه و همچنین وعده‌های گرم ناهار و شام میان زائران توزیع شد.

مسئول قرارگاه زینبیه شهر کربلا با اشاره به خدمات رفاهی و درمانی این مجموعه گفت: سه تیم پزشکی متشکل از ۲۵ نفر کادر درمان به صورت مستمر خدمات پزشکی و درمانی را به زائران ارائه کردند. همچنین خدمات طب سنتی اسلامی، ماساژ برای رفع خستگی، لباس‌شویی، حمام، توزیع اقلام بهداشتی و استقرار دو دستگاه چرخ خیاطی برای تعمیر لباس و کوله‌پشتی از دیگر خدمات این قرارگاه بود.

وی افزود: برگزاری نماز جماعت، هیئت محبان‌الرضا (ع)، جلسات مشاوره دینی و روان‌شناختی، خدمات فرهنگی و همچنین اجرای برنامه‌های متنوع در حسینیه کودک از دیگر برنامه‌های قرارگاه بود که با استقبال بانوان و کودکان زائر همراه شد.