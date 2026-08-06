معاون آموزش متوسطه از رونمایی سامانه هوشمند پیش‌ثبت‌نام دوره دوم متوسطه خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل ثبت‌نام خانواده‌ها، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و رعایت عدالت آموزشی طراحی شده و پس از اجرای آزمایشی در شهرستان‌های تهران، در روز‌های آینده در سراسر کشور به اجرا در می‌آید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمصطفی آذرکیش در آیین رونمایی از سامانه پیش‌ثبت‌نام دوره دوم متوسطه که با حضور و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان، اظهار کرد: ثبت‌نام باید با رعایت عدالت آموزشی، شفافیت و تکریم خانواده‌ها انجام شود و در همین راستا، تلاش شده است فرایند ثبت‌نام در قالب سامانه‌های هوشمند و دارای ارزش افزوده دنبال شود.

وی افزود: سامانه پیش‌ثبت‌نام پایه دهم در بستر «بینا» (بستر یکپارچه نوین آموزشی) طراحی شده و اجرای آزمایشی آن از روز‌های گذشته در شهرستان‌های تهران آغاز شده است و در روز‌های آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: این سامانه با همکاری معاونت آموزش متوسطه، دفاتر متوسطه اول، متوسطه نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و همچنین مرکز توسعه آموزش مجازی و مرکز فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش طراحی و توسعه یافته است.

کاهش مراحل ثبت‌نام و مراجعات حضوری خانواده‌ها

آذرکیش با بیان این که سامانه جدید بر اساس تجربه سال‌های گذشته بازطراحی شده است، افزود: هدف اصلی، ساده‌سازی فرایند ثبت‌نام، کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت بررسی پرونده‌ها و ایجاد ابزار‌های مدیریتی هوشمند برای مدارس و مدیران آموزشی است.

وی ادامه داد: در نسخه جدید، پایگاه‌های داده تقویت شده، سرویس‌های آفلاین توسعه یافته و تعداد مراحل ثبت‌نام کاهش پیدا کرده است تا خانواده‌ها بتوانند فرایند ثبت‌نام فرزندان خود را با سهولت و سرعت بیشتری انجام دهند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، «ثبت‌نام آسان، سریع و غیرحضوری» را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سامانه عنوان کرد و گفت: تلاش بر این است که حداکثر فعالیت‌های مربوط به ثبت‌نام بدون نیاز به مراجعه حضوری خانواده‌ها انجام شود.

امکان انتخاب آگاهانه مدرسه و رشته

آذرکیش انتخاب آگاهانه مدرسه و رشته را از دیگر قابلیت‌های سامانه پیش‌ثبت‌نام دانست و اظهار کرد: اطلاعات مربوط به مدارس، رشته‌های قابل ارائه، ظرفیت‌ها، امکانات و تجهیزات آموزشی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد تا دانش‌آموزان با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته و مدرسه در دوره دوم متوسطه اقدام کنند.

وی با اشاره به فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم افزود: دانش‌آموزان در گذر از متوسطه اول به متوسطه دوم، بر اساس فرم هدایت تحصیلی و اولویت‌های تعیین‌شده، مسیر تحصیلی خود را انتخاب می‌کنند و ظرفیت‌های رشته‌ها نیز در سطح مناطق و استان‌ها بر همین اساس مدیریت می‌شود.

صدور بیش از ۹۳ درصد فرم‌های هدایت تحصیلی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از صدور بیش از ۹۳ درصد فرم‌های هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم خبر داد و گفت: بیش از ۹۳ درصد فرم‌های هدایت تحصیلی صادر و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وی افزود: حدود ۷ درصد باقی‌مانده نیز عمدتا مربوط به دانش‌آموزانی است که تجدیدی هستند یا در ثبت نهایی نمرات خود نقص دارند. با تکمیل هر مرحله، فرم هدایت تحصیلی دانش‌آموز بلافاصله صادر و وضعیت او تعیین تکلیف می‌شود.

ثبت‌نام بیش از ۷۸۶ هزار دانش‌آموز ورودی پایه هفتم

آذرکیش درباره وضعیت ثبت‌نام ورودی پایه هفتم نیز اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۸۶ هزار دانش‌آموز در مرحله نخست پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۲۱ هزار پرونده نیز همچنان در کارتابل مدیران و در مراحل اولیه یا پس از ثبت نهایی قرار دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۷۷ درصد ثبت‌نام نهایی ورودی پایه هفتم انجام شده و این فرایند به‌تدریج در حال تکمیل است.

دریافت خودکار مدارک دانش‌آموزان

معاون آموزش متوسطه، دریافت خودکار مدارک مورد نیاز را از دیگر قابلیت‌های سامانه دانست و گفت: مدارکی از جمله گواهی پایان دوره متوسطه اول، ریزنمرات و فرم هدایت تحصیلی از طریق سامانه قابل دسترسی خواهد بود و خانواده‌ها برای تهیه و بارگذاری بسیاری از این مستندات نیازی به مراجعه حضوری یا اقدام دستی نخواهند داشت.

آذرکیش افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان در این سامانه به‌صورت کامل با هدایت تحصیلی منطبق خواهد بود و اولویت‌های تحصیلی، ضوابط و آیین‌نامه‌های آموزشی در فرایند ثبت‌نام لحاظ می‌شود.

حذف بخشی از مراجعات حضوری برای رشته‌های دارای شرایط خاص

وی با اشاره به رشته‌های دارای شرایط خاص اظهار کرد: برای برخی رشته‌ها مانند تربیت‌بدنی در شاخه فنی‌وحرفه‌ای که فرایند اختصاصی ثبت‌نام دارند نیز بخش قابل توجهی از مراحل در سامانه پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند بدون مراجعه‌های غیرضروری، فرایند ثبت‌نام خود را پیگیری کنند.

دسترسی مدیران به اطلاعات یکپارچه دانش‌آموزان

آذرکیش درباره قابلیت‌های سامانه برای مدیران مدارس نیز گفت: مدیران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز از جمله معدل، ریزنمرات، اولویت‌های تحصیلی و مدارک دانش‌آموزان را به‌صورت یکپارچه مشاهده و پرونده‌های ثبت‌نام را با سرعت بیشتری بررسی کنند.

وی افزود: امکان استعلام و اصلاح برخط اطلاعات هویتی دانش‌آموزان نیز برای مدیران فراهم شده است و در صورت مشاهده مغایرت، اطلاعات از طریق ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی رسمی قابل بررسی و اصلاح خواهد بود.

هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل نداشتن اینترنت از ثبت‌نام باز بماند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر رعایت عدالت آموزشی گفت: در مواردی که خانواده‌ها به اینترنت دسترسی ندارند، مدیران مدارس می‌توانند به نیابت از اولیا فرایند پیش‌ثبت‌نام را انجام دهند.

آذرکیش تصریح کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل محدودیت دسترسی از فرایند ثبت‌نام باز بماند.

راه‌اندازی داشبورد‌های نظارتی برخط

وی از ایجاد ابزار‌های هوشمند مدیریتی در سامانه خبر داد و گفت: برای نخستین بار داشبورد‌های نظارتی برخط در اختیار مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بتوانند وضعیت ثبت‌نام هر متقاضی را در لحظه رصد و در صورت بروز مشکل، برای رفع آن اقدام کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: گزارش‌های تحلیلی سامانه در سطوح مدرسه، منطقه، اداره کل، استان و ستاد قابل پیگیری است و موضوعاتی مانند توزیع رشته‌ها و سایر شاخص‌های مدیریتی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

اتصال سامانه ثبت‌نام به پایگاه‌های اطلاعاتی ملی

آذرکیش یکپارچگی با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی ملی را از دیگر ویژگی‌های مهم این سامانه عنوان کرد و گفت: این موضوع در راستای تکالیف وزارت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در زمینه کاهش نرخ ترک تحصیل و کاهش جمعیت بازمانده از تحصیل، اهمیت دارد.

وی افزود: سامانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال و سامانه ملی املاک و اسکان از جمله پایگاه‌هایی هستند که امکان ارتباط برخط با سامانه پیش‌ثبت‌نام را دارند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اهمیت اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: در بسیاری از مناطق، به‌ویژه مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ، احراز محل سکونت و محدوده ثبت‌نام اهمیت زیادی دارد و اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند این فرایند را تسریع کند.

پروژه مهر؛ محور هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی

آذرکیش با اشاره به جایگاه پروژه مهر در برنامه‌ریزی آموزش و پرورش گفت: بخشنامه پروژه مهر در ۱۵ اردیبهشت‌ماه به سراسر کشور ابلاغ شد و در ادامه، بخشنامه ثبت‌نام دانش‌آموزان نیز در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد.

وی افزود: در ادامه جلسات کارگروه کیفیت‌بخشی و ثبت‌نام متوسطه برگزار و توسعه سامانه‌های هوشمند برای رصد، پایش و تسهیل فرایند ثبت‌نام در دستور کار قرار گرفت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش پروژه مهر را نمادی از هماهنگی، برنامه‌محوری و هم‌افزایی در آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: سامانه پیش‌ثبت‌نام متوسطه یکی از بخش‌های این فرایند است که می‌تواند زمینه آغاز سال تحصیلی آرام‌تر، کم‌دغدغه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر را فراهم کند.

ثبت‌نام متوسطه دوم با وجود شرایط خاص کشور در حال انجام است

آذرکیش درباره روند ثبت‌نام دوره دوم متوسطه گفت: با وجود شرایط خاص کشور و تداوم برگزاری امتحانات، فرایند ثبت‌نام با تاخیر زیادی نسبت به سال‌های گذشته مواجه نشده است.

وی افزود: امتحانات تا دوازدهم مردادماه و در چهار استان جنوبی تا بیستم مردادماه ادامه دارد و همین موضوع تا حدی با فرایند ثبت‌نام هم‌زمان شده است؛ با این حال، همکاران آموزش و پرورش در سراسر کشور عملکرد قابل قبولی در پیگیری ثبت‌نام‌ها داشته‌اند.

اولویت «الف» در ثبت‌نام پایه دهم

معاون آموزش متوسطه با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام بر اساس اولویت‌های هدایت تحصیلی گفت: اولویت «الف» یک بازه زمانی دو هفته‌ای برای ثبت‌نام دارد و پس از آن، ثبت‌نام دانش‌آموزان دارای اولویت «ب» انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها ترجیحا تا زمان آغاز ثبت‌نام اولویت «ب» از مراجعه حضوری به واحد‌های آموزشی خودداری کنند و اجازه دهند فرایند ثبت‌نام اولویت «الف» در زمان تعیین‌شده انجام شود.

آذرکیش خطاب به خانواده‌ها گفت: از خانواده‌های محترم درخواست می‌کنیم با صبر و شکیبایی و با اعتماد به کارشناسی‌های انجام‌شده در مناطق و مدارس، فرایند ثبت‌نام فرزندان خود را دنبال کنند.

وی همچنین تاکید کرد: اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی وزارت آموزش و پرورش در درگاه‌ها و سامانه‌های رسمی این وزارتخانه، ملاک اصلی پیگیری خانواده‌هاست و خانواده‌ها از توجه به اطلاعات منتشرشده در مراجع غیررسمی خودداری کنند.