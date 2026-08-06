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«زاده شده برای پرواز»، «ریکا»، «ساکرا»، «کوه نوردان»، «توپ پلاستیکی»، «خانه خلوت» و «دفتر کاراگاهی هنکا و کیویموتکا»، از جمله فیلمهای است که جمعه ۱۶ مرداد از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «زاده شده برای پرواز» به کارگردانی «لیو شیائوشی»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.
داستان این فیلم با بازی ییبو وانگ، جون هو، شی یو و دونگیو ژو؛ درباره گروهی از زبدهترین خلبانان آزمایشی نیروی هوایی چین است که تحت رهبری یک فرمانده سختگیر، برای تست نسل جدید جنگندههای رادار گریز و پیشرفته کشورشان انتخاب میشوند؛ جایی که آنها باید تا آخرین حد ممکن مرزهای سرعت، قدرت و پایداری این هواپیماهای جدید را بنامند و عیوب فنیشان را کشف کنند. در این میان، یک خلبان جوان، مغرور و فوقالعاده استعداد به نام لی یو پس از یک مواجهه نفسگیر با جنگندههای بیگانه در حریم هوایی، وارد این پروژه حیاتی میشود تا تواناییهای واقعی خود را به اثبات برساند. او و همرزمانش در طول تمرینات طاقتفرسا و آزمایشهای مرگبار، بارها با خطرات جانی و سقوطهای واقعی روبهرو میشوند و فراتر از مهارتهای پرواز، یاد میگیرند که چطور غرور شخصی را کنار گذاشته و روی کار گروهی تمرکز کنند. وقتی یک بحران واقعی و بحرانی در خطوط مرزی پیش میآید و کشور با تهدید هوایی مستقیمی مواجه میشود، این خلبانان جوان باید با استفاده از تمام تجربه، شجاعت و جنگندههای آزمایشی جدیدشان وارد یک نبرد هوایی واقعی شوند و ...
فیلم تلویزیونی «ریکا» به کارگردانی «مسعود فرخنده»، ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره آقای مسعودی، معلم میانسالی است که در سال آخر خدمتش، برای تدریس به بچههای یک روستا به نام گاوپُشته به آنجا اعزام میشود. در روستا وی متوجه حضور پسر نوجوانی به نام سهراب میشود که پدرش محیط بان بوده و پیش از تولد وی از دنیا رفته است. سهراب پسری گوشه گیر و اجتماع ستیز است که به خاطر آزار و اذیت هایش، دیگر بچهها از او میترسند و به همین دلیل به مدرسه هم نمیآید. آقای مسعودی که بسیار به تربیت بچهها اهمیت میدهد، معتقد است علت عمده رفتارهای سهراب، کمبود محبتی است که در اثر از دست دادن پدرش و همچنین اذیتهایی که از سوی برخی از بچهها و والدینشان دیده به وجود آمده، از همین رو تمام تلاش خود را به کار گرفته تا ...
محمد مختاری، سپیده پهلوان زاده، آرزو بنایی، علی سولقانی، علی رشیدی و مستعان کابلی در فیلم تلویزیونی «ریکا» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «پدرم یه آدم فضاییه» به کارگردانی «ژا اُکسان رِن»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بینگ جیا، شیائوچینگ زو و منگر خواهیم دید: جین سان با دخترش به نام جین جین تنها زندگی میکنند. چند سالِ قبل همسرش را و حدود ۲۰ سالِ پیش مادرش را به خاطرِ بیماری از دست داده است. او با کوشش فراوان تلاش میکند تا دخترش زندگی نسبتا خوبی داشته باشد. جین جین در مدرسه تیزهوشان قبول میشود و پدرش همسایهها را برای شام دعوت میکند و آنجا از خواهرِ صاحبخانه اش فو لان خواستگاری میکند. فو لان قبول میکند. جین سان که میخواهد جین جین را در مدرسه تیزهوشان ثبت نام کند میبایست در محدوده مدرسه، خانه داشته باشند لذا او تصمیم میگیرد با تمامِ پولهای پس اندازش در برجهای شیشهای که مدیرعاملش لویی هان پدرِ ژی وِی هم مدرسهای جین جین است خانه بخرد. اما یک اتفاق همه چیز را تغییر میدهد. جین سان متوجه یک تومور در مغزش میشود و او برای این که دخترش جین جین متوجه نشود به او میگوید که آدمها همگی از سیاره خودشان به زمین آمدهاند، وقتی پیامی از سیاره شان دریافت کنند، آدم فضایی میشوند و میبایست به سیاره خودشان بروند و برای مدتی نامعلوم در آنجا بمانند تا آخرین پیام برای آخرین ماموریت شان را انجام دهند. آخرین ماموریت هر آدم فضایی، رفتن به کهکشانِ طلایی است که برای همیشه در آنجا زندگی میکند. با این داستان جین سان، برای رفتن به سفرِ ابدی آماده میشود. او از لویی هان میخواهد که پولِ پیش پرداختِ خرید آپارتمان رو به او برگرداند، اما لویی هان قبول نمیکند و ...
فیلمسینمایی جدید «ساکرا» به کارگردانی «دانی ین و کام کا وای»، ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه پخش میشود.
این فیلم با بازی دانی ین، یوچی چن و یاسه لیو؛ درباره کایو پسر بچه یتیمی است که در کنار ناپدری و نامادریش که والدین بسیار خوبی هستند، تربیت میشود. او از دوران کودکی مهارت هنرهای رزمی را آموزش میبیند و به واسطه قدرت هنرهای رزمی و انرژی درونی بسیار بالایی که دارد با دیگر افراد قبیله فرق دارد. به همین دلیل بسیاری از اطرافیانش به او حسادت میکنند، تا این که مورد توطئه دیگران قرار میگیرد و به او اتهام قتل ناپدری و نامادریش و ... داده میشود؛ بنابراین استاد بزرگ و دیگر اهالی شهر ادعا میکنند که کایو خائن است و باید کشته شود؛ بنابراین مبارزه میان حق و باطل آغاز میشود و در این مسیر کایو با زن جوانی به نام آژو آشنا میشود. آژو و کایو بارها جان یکدیگر را نجات میدهند و ...
فیلم سینمایی «کوه نوردان» به کارگردانی «دانیل لی»، ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه سه پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان، وو جینگ، چوئنی تسرینگ و جانگ زئی خواهیم دید: در سال ۱۹۶۰ یک گروه چهار نفره از برترین کوهنوردان چین برای صود به اورست اقدام میکنند. در آن زمان با در نظر داشتن امکانات و شرایط حاکم عملی شدن این تصمیم بسیار سخت و دور از انتظار به نظر میرسید. اما با وجود تمام دشواریها و سختیهای پیش رو این گروه موفق به فتح اورست میشوند. در این مسیر کاپیتان تیم جان خود را از دست میدهد و ادامه راه را به فنگ ووژون واگذار کرده و او را به عنوان کاپیتان انتخاب میکند. هرچند که فتح آنها با موفقیت انجام میشود، اما از دست دادن دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری موجب میشود که هیچ سندی برای اثبات ادعای این گروه وجود نداشته باشد و آنها هرگز موفق نشدند تا رکورد شکنی خودشان را ثابت کنند. اکنون ده سال از روزهای اوج این تیم ۴ نفره گذشته است و آنها در تمام این سالها احساس سرافکندی میکنند و خودشان را مایه آبروریزی و ننگ کشورشان میدانند. اما ...
فیلم سینمایی جدید «توپ پلاستیکی» به کارگردانی «تامیزهاراسان پاچاموتو»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هریش کالیان، دینش و سانجانا؛ درباره آنبو مردى جوان و کریکت بازى ماهر است که در مسابقات محلى آماتورى شرکت مى کند، اما به این دلیل که از طبقات اجتماعى پایین است هیچگاه او را به تیم قهرمان مسابقات به نام دوستان صمیمی راه نمى دهند و او هر بار به عنوان بازیکن مهمان دریک تیم بازى مى کند. گتو مردى میانسال و از کریکت بازهاى قدیمى و محبوب است. آنبو عاشق دخترى پرستار به نام دورگا مى شود و آنها مى خواهند با هم بازدواج کنند. آنبو در جریان یک مسابقه شروع به انتقاد از بازی گتو میکند. دوست گتو، راجو این صحبتها را میشنود و به او منتقل میکند. گتو از آنبو دلخور میشود. در روز خواستگاری از دورگا آنبو به بهانهای واهی با خانواده خود همراه نمیشود و به بازی کریکتی میرود که گتو در تیم مقابل او قرار دارد و شکست تحقیرآمیزى را بر گتو وتیمش وارد مى کند. او در روز دیگری برای معرفی خود به خانه دورگا میرود، اما متوجه میشود او دختر گتو است. یاشودا همسر گتو که بی اندازه علاقمند به اوست، در طی ۲۲ سال زندگی با او از علاقه گتو به کریکت به ستوه آمده است. علاقه گتو به کریکت به زندگی و خانواده اش آسیب مالی زیادی زده است. یاشودا وقتی متوجه میشود آنبو نیز مانند همسرش است از او نیز نا امید میشود. در مسابقه بعدى آنبو باز هم موفق به شکست گتو و تیمش مى شود و آنها و دوستانشان با هم درگیر میشوند. دورگا و مادرش یاشودا شاهد این صحنهاند وهر دو به آنها میگویند که ترکشان کنند. آنبو از این که گذاشته نفس و غرورش بالاتر از علاقه اش قرار گیرد پشیمان مى شود و از دورگا عذرخواهى مى کند، اما ...
فیلم سینمایی «خانه خلوت» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: ایرجلال الدین مردی میانسال است که در گذشته پاورقی نویس مطبوعات بوده، او در حال حاضر هر چه مینویسد از طرف مطبوعات رد میشود. چون آنها اعتقاد دارند داستانهای او دیگر جذاب نیست. امیر جلال برای زندگی به این کار نیاز دارد، اما هر چه میزند به در بسته میخورد. او به همراه همسر و خواهر زاده همسرش در خانه بزرگ پدری امیر جلال زندگی میکنند و تنها از پس انداز خود استفاده میکنند که آن هم کم کم رو به اتمام است. از طرفی بساز بفروش محل هم به او فشار آورده که خانه پدری را برای برج سازی به او بفروشد که امیرجلال راضی به این کار نیست تا این که ...
زنده یاد عزت الله انتظامی، زنده یاد نیکو خردمند و فاطمه گودرزی در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند.
پویانمایی سینمایی «دفتر کاراگاهی هنکا و کیویموتکا» به کارگردانی «جارکو فلین»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این انیمیشن درباره دو دوست به نامهای هنکا و ییکا است که هر دو علاقه وافری به کاراگاه شدن دارند. آنها پروندههای زیادی را تا به حال حل کردهاند. هنکا یک تبر خونی در خیابان همراه با یک جوراب شلواری پیدا میکند و ان را به یک قتل نسبت میدهد. انها احتمال میدهند که جوراب شلواری متعلق به یک خانم قد کوتاه باشد و به دنبال او میگردند ولی ...
فیلم سینمایی جدید «کارگر» به کارگردانی «موهان راجا»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی سیواکارتیکیان، فهد فاسیل، نایانتارا، اسنهه، پراکاش راج، ماهش مانجرکار، ساتیش، تامبی رامایا و آر. جی خواهیم دید: آریف و خانواده اش در محله زاغه نشینها زندگی میکنند. پدر آریف نمیتواند کار کند و آریف برای استخدام به یک شرکت معروف میرود و توسط شخصی به نام آدی استخدام میشود و بازاریابی را از او یاد میگیرد. او کم کم تبدیل به یک فروشنده خوب میشود و حقوق خوبی هم میگیرد ولی متوجه میشود که محصولات شرکت سمی هستند و کسانی که از انها استفاده کند در دراز مدت دچار بیماری میشوند. آریف با وجود این که به حقوقش نیاز دارد تصمیم میگیرد که کارگران را از این موضوع آگاه نماید و همگی متحد شوند و از رئیس شرکت بخواهند که محصولات سالم تولید نماید. آدی که خود را با آریف همگام نشان میدهد در حقیقت ...
فیلم سینمایی «تونل» به کارگردانی «پل اویی»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی توربورن هار، یلوا فوگلرو و لیزا کارلهد خواهیم دید: استین برگ یک آتشنشان است که همسرش سه سال پیش فوت کرده است. دخترش الیس دوست ندارد که پدرش با اینگرید ازدواج نماید و زمانی که پدرش و اینگرید سعی دارند موضوع را به او بگویند تصمیم میگیرد که با اتوبوس نزد مادر بزرگش برود ولی یک کامیون سوخت در تونل تصادف کرده و تونل بسته شده است و اتوبوس هم و تعدادی ماشین در تونل گیر میافتند. استین برای نجات میرسد و با همکارانش سعی دارد که کمک کند ولی نمیتواند. او متوجه میشود که دخترش در تونل گیر افتاده و برای نجات دوباره وارد تونل میشود و الیس و چند نفر را نجات میدهد و سوار اتوبوس میکند تا از تونل خارج شوند ولی ...
فیلم سینمایی «پست» به کارگردانی «استیون اسپیلبرگ»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی مریل استریپ، تام هنکس و سارا پالسون؛ در مورد پنهانکاری است که چهار رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. همه آنان با دروغ و فریب حقایق جنگ ویتنام را وارونه جلوه دادهاند و اکنون مدارک دروغهای آنها در اختیار روزنامهء واشنگتن پست قرار گرفته است. اولین رئیس زن واشینگتن پست، کاترین گراهام و و سردبیر شجاع این روزنامه، بنجامین سی. بردلی میخواهند وارد نبردی بیسابقه بین خبرگزاریها و دولتیها بشوند تا بتوانند اسنادی مربوط به خیانت پنتاگون را افشا کنند، اما ...
فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی «ابراهیم حاتمیکیا»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم درباره فردی به نام هادی است که برای فیلمسازی راهی کرواسی میشود. عزیز، دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری به نام فاطمه کمک میگیرد. هادی به وسیله آشنایی با زنی به نام حنیفه به جستجوی فاطمه میپردازند. در این میان هادی پی به رابطه قبلی عزیز و فاطمه برده و متوجه میشود که آنها قصد ازدواج داشتهاند که این مطلب توسط اصغر دوست مشترک میان عزیز و هادی پنهان میشود. پلیس کرواسی هادی را به علت نداشتن ویزای آن کشور از کرواسی بیرون کرده و ...
زنده یاد آتیلا پسیانی، زلاتا پلشکوا، باربارا بوبولوا، اصغر نقی زاده و بسیرا مینوویچ در فیلم سینمایی «خاکستر سبز» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «گنگستر، پلیس و ابلیس» به کارگردانی «لی وون تائه»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی ما دونگ سئوک، کیم مو یئول، کیم سونگ کیو، کیم گیم ری، پارک بو کیونگ، هیو دونگ وون، سونگ موک یو، چا سون بائه و چوی چول مین خواهیم دید: رئیس یک باند جنایتکار به نام جانگ دونگ سو که از حمله خشونتآمیز یک قاتل زنجیرهای جان سالم به در میبرد. حال او که به دنبال گرفتن انتقام است، تصمیم میگیرد تا برای دستگیری این قاتل زنجیرهای با یک کارآگاه پلیس همکاری کند، اما ...
فیلم سینمایی جدید «برون مرزی» به کارگردانی «کریسین زوبرت»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جین گورسود، دوگری اسکات و لرا آبووا خواهید دید: سارا وولف، سرباز سابق نیروهای ویژهی آلمان، به کنسولگری ایالات متحده در فرانکفورت میرود تا کارهای ویزای خود و پسر ششسالهاش را برای مهاجرت به آمریکا انجام دهد. دراینبین جاش ناپدید میشود و مأموران امنیتی ادعا میکنند که او هرگز وارد کنسولگری نشده است. سارا حرف مقامات آمریکایی را نمیپذیرد و با اتکا به مهارتهای نظامی خود، تلاش میکند تا فرزند گمشدهاش را پیدا کند. در ادامه او با کیرا، یک پناهنده بلاروس آشنا میشود که در کنسولگری زندانی شده است. آنها با همکاری یکدیگر راهروهای پیچیدهی ساختمان را میکاوند و در مییابند که در کنسولگری غیر از قاچاق مواد مخدر توطئه مخفیانه دیگری در جریان است. سارا دوباره دستگیر میشود و سعی میکند موضوع را با مقامات ارشد کنسولگری در میان بگذارد؛ اما زمانی که اریک کینچ، رئیس امنیت کنسولگری، تصاویر دوربینهای امنیتی را نشان میدهد ...
فیلم سینمایی «شب» به کارگردانی «رسول صدرعاملی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان این فیلم سربازی ست که متهمی را به او سپردهاند که از مکانی به یکی از روستاهای مشهد ببرد و او را تحویل دهد تا به حکم او رسیدگی شود. اما وقتی که آنها به مشهد میرسند از آنجا که سرباز نامزد دارد و قرار است به همین زودی ازدواج نماید در ایستگاه قطار به نامزد خود زنگ میزند و آنها از قطار جا میمانند و مجبور میشوند که به سمت ترمینال رفته و با اتوبوس راهی مقصد مورد نظر شوند. به دلیل وضعیت نامناسب هوا به این نتیجه میرسند به شهر بر گردند تا شب را در مسافرخانهای به سر کنند. میانههای شب سرباز حالش بد میشود و او را به دکتر میبرند و از آنجا که دستان این دو نفر با دستبند به هم وصل است و متهم هم در زمینه پزشکی دارای ادعاست! در بیمارستان آنقدر صحبت میکند که دکتر از معاینه بیمار منصرف میشود. صاحب مسافرخانه که همراه آنهاست سرباز را راضی میکند تا دستبند او را باز کند و به دست خودش ببند؛ و همین اقدام موجب رهایی متهم میشود، اما ...
زنده یاد عزت الله انتظامی، زنده یاد خسرو شکیبایی و امین حیایی در فیلم سینمایی «شب» هنرنمایی کردهاند.
پویانمایی سینمایی «گربه چکمه پوش» به کارگردانی «کریس میلر»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.
در این انیمیشن خواهید دید: پس از آن که طوفانی وحشتناک خانه یک تنبل تروفرز به نام لورا و خانواده اش را خراب میکند، آنها با کامیون اغذیه قدیمی خود به شهر مهاجرت میکنند به این امید که به درآمد خوبی برسند. لورا خرس تنبلی است که بر خلاف تنبلها بسیار چابک و پرتحرک است او در رستوران خانگیشان در کنار مادری هنرمند که به خاطرات و کتابچه اجدادیشان بسیار وابسته است، پدری مهربان با درایت، چابک و عاشق زندگی و برادری مهربان، رستورانی را در دهکده کوچکشان اداره میکنند. آنها در یک شب طوفانی، خانه، رستوران و کلا همه چیز خود را از دست میدهند از آنجا که طوفان کل دهکده را نیز نابود کرده؛ خانواده مجبور به مهاجرت به شهر میشوند. آنها در کنار خیابان و داخل کامیونشان رستوران خود را دایر میکنند، اما برخلاف روستا، مردم شهر حوصله انتظار طولانی برای آماده شدن غذا را ندارند، رقیب آنها رستوران بزرگی متعلق به یک یوزپلنگ به نام داتی پیس است که شعارش سرعت و انرژی است و در کسر ثانیه سفارش مشتری را آماده میکند. لورا با دیدن موفقیت داتی برای آن که به طرز آماده کردن غذایشان پی ببرد مخفیانه وارد آشپزخانه رستوران شده و ...
فیلم سینمایی «لویی» به کارگردانی «داوید مورو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ژرار دارمون، لو لامبرشت و لئو لورلاک خواهیم دید: خواهر و برادری نوجوان با نامهای اینس و الکس، یک شیر با نام لویی را، که توله قاچاق شدهای است پیدا میکنند این توله شیر از فرودگاه فرار میکند و در خانه آنها پناه میگیرد، آنها تصمیم میگیرند که او را نجات دهند. مادر خانواده دو سالی است که فوت کرده و پدر آنها با خانم دیگری ازدواج کرده است ولی پدر به دلیل شغلی که دارد همیشه در سفر است و این خانم وظیفه مراقبت از فرزندان را بر عهده دارد. الکس نوجوان پسر درگیر فضای مجازی است و متاسفانه با شوخیهای بی موردی که با خواهرش میکند او را سوژه فیلمهای کوتاه خود میکند تا لایک بگیرد. دختر نوجوان هم با غم از دست دادن مادرش کنار نیامده و نمیتواند نامادری جدیدش را بپذیرد. در جریان نجات توله شیر، دختر نوجوان تصمیم میگرد که پیش پدربزرگش برود که ...
فیلم سینمایی «میناماتا» به کارگردانی «اندرو لویتاس»، ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آکیکو ایواسه، جانی دپ، کاترین جنکینز و بیل نای آمده است: یوجین عکاس کهنه کاری است که در مجله کار میکند به علت بی مسئولیتی از کار معلق میشود ولی وقتی یک گروه از ژاپن به دیدار او میآیند تا در فیلمی تبلیغاتی شرکت کند، مترجم تیم که زنی ژاپنی است از او میخواهد که به او کمک کند تا بتوانند یک شرکت صنعتی بزرگ ژاپن را که با آلوده کردن آبهای ساحلی به جیوه، باعث بروز بیماری سخت و ناشناختهای در ساکنان روستایی به نام (میناماتا) شده را به جراید کشانده و افکار عمومی را متوجه فاجعه میناماتا کنند ...
فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیماهای جنگی است تا بتواند رزمندهها را تجهیز کند. در ابتدا آنها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری میکردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ میکردند. اما این کارخانه با کارشکنیهایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آنها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که بخاطر حمله آمریکاییها به هواپیماها و بمباران آنها، با شکست مواجه شد. تیمسار ستاری به تیمش دستور داد که با داشتهها و دانش خودشان قطعات مورد نیاز هواپیماها را در یکی از سولههای ارتش، تولید کنند که ...
محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کردهاند.