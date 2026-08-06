تیم فوتبال پرسپولیس شنبه (۱۷ مرداد) در آخرین بازی تدارکاتی مقابل آلومینیوم اراک به میدان می‌رود.

پرسپولیس به مصاف آلومینیوم می‌رود

پرسپولیس به مصاف آلومینیوم می‌رود



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین حریف تدارکاتی تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی آماده‌سازی پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر مشخص شد.

بر اساس اعلام این باشگاه، تیم فوتبال پرسپولیس، شنبه (۱۷ مرداد) در آخرین بازی دوستانه خود از فصل آماده‌سازی میزبان تیم آلومنیوم اراک خواهد بود تا آماده آغاز بیست و ششمین دوره لیگ برتر شود.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر فوتبال شنبه (۲۴ مرداد) در قزوین به مصاف شمس‌آذر خواهد رفت.