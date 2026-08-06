

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این، جایگاه برخی از تیم‌های مدعی در گروه‌های A، B و C مشخص شده بود و بر همین اساس، تیم‌های ژاپن، ایران، قطر، استرالیا، چین و کره جنوبی در چینش اولیه مسابقات تعیین تکلیف شده‌اند که طبق این سیدبندی گروه‌های فعلا به ترتیب زیر است:

گروه A: ژاپن، استرالیا، سید۳ و سید۴

گروه B: ایران، چین، سید۳ و سید۴

گروه C: قطر، کره‌جنوبی، سید۳ و سید۴

بر این اساس، قرعه‌کشی پیش‌رو برای مشخص شدن وضعیت ۶ تیم باقی‌مانده برگزار می‌شود.

طبق سیدبندی اعلام‌شده، تیم‌های حاضر در سید ۳ شامل بحرین، چین تایپه و هند هستند و تیم‌های سید ۴ نیز تایلند، نیوزیلند و عمان را تشکیل می‌دهند.

با برگزاری این مراسم، ترکیب کامل گروه‌های مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد و تیم‌ها رقبای خود در مرحله مقدماتی را خواهند شناخت.