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مراسم قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰ مردادماه برگزار خواهد شد تا ترکیب نهایی گروههای این رقابتها مشخص شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این، جایگاه برخی از تیمهای مدعی در گروههای A، B و C مشخص شده بود و بر همین اساس، تیمهای ژاپن، ایران، قطر، استرالیا، چین و کره جنوبی در چینش اولیه مسابقات تعیین تکلیف شدهاند که طبق این سیدبندی گروههای فعلا به ترتیب زیر است:
گروه A: ژاپن، استرالیا، سید۳ و سید۴
گروه B: ایران، چین، سید۳ و سید۴
گروه C: قطر، کرهجنوبی، سید۳ و سید۴
بر این اساس، قرعهکشی پیشرو برای مشخص شدن وضعیت ۶ تیم باقیمانده برگزار میشود.
طبق سیدبندی اعلامشده، تیمهای حاضر در سید ۳ شامل بحرین، چین تایپه و هند هستند و تیمهای سید ۴ نیز تایلند، نیوزیلند و عمان را تشکیل میدهند.
با برگزاری این مراسم، ترکیب کامل گروههای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد و تیمها رقبای خود در مرحله مقدماتی را خواهند شناخت.