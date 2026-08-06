همزمان با برگزاری یکصد و پنجاه و هشتمین شب اجتماعات مردمی در شهرستان پردیس، شهروندان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری در برابر جنگ روانی و حمایت از توان دفاعی کشور، همدلی مردم و مسئولان را مهم‌ترین عامل صیانت از امنیت و منافع ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنندگان در این تجمعات، همراهی مردم با نیروهای مسلح و مسئولان را از عوامل مهم اقتدار کشور دانسته و اظهار کردند: اتحاد و همدلی ملت ایران همواره موجب ناکامی دشمنان در رسیدن به اهدافشان شده است.

مردم شریف شهرستان پردیس همچنین بر ضرورت مقابله با جنگ رسانه‌ای و انتشار اخبار نادرست تأکید کرده و از مردم خواستند اخبار را تنها از منابع معتبر و رسمی دنبال کنند و در برابر شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای هوشیار باشند.

حاضران در این اجتماع، ادامه خدمت‌رسانی مسئولان، توجه به مطالبات مردم، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت همبستگی ملی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور برشمردند و تأکید کردند که مشارکت و همراهی مردم، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت، ثبات و پیشرفت کشور است.