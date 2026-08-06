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همزمان با برگزاری صدو پنجاه و هشتمین اجتماع شبانه مردمی در نقاط مختلف کشور، مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان نیز با حضور در محلهای تعیینشده، بار دیگر حمایت خود از نیروهای مسلح و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در اجتماع میدان هفتتیر نسیمشهر با تأکید بر اینکه دست برتر ایران موجب عقبنشینی دشمن شده است، اظهار داشتند: استقامت و ایستادگی نیروهای مسلح در کنار حضور و حمایت مردم، امروز به برگ برنده کشور تبدیل شده و این سرمایه اجتماعی میتواند زمینهساز شکست دشمن و تحقق اهداف ملی باشد.