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مردم غیور و همیشه در صحنه شهرستان قرچک، در یکصد و پنجاه و هشتمین شب از خیزش خونخواهانه خود، با برگزاری تجمعی عظیم و خودجوش در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم در این اجتماع حماسی که از شبهای گذشته با عنوان «خونخواهان رهبر شهید» در این میدان گرد هم میآین، با حضور پرشور خود بار دیگر بر تداوم راه شهید امام خامنهای(ره) و بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کردند.