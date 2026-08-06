یکصد و پنجاه و هشتمین شب از خیزش شکوهمند مردم قرچک

مردم غیور و همیشه در صحنه شهرستان قرچک، در یکصد و پنجاه و هشتمین شب از خیزش خونخواهانه خود، با برگزاری تجمعی عظیم و خودجوش در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند.