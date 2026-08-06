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روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ از پیت هگست به علت رؤیاپردازی او درباره شکست آسان ایران، عصبانی و خشمگین است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه واشنگتنپست در گزارشی به نقل از افراد مطلع نوشت که خشم و ناامیدی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از روند جنگ با ایران هفته گذشته در کمپ دیوید به اوج رسید؛ جایی که او از پیت هگست، وزیر جنگ خود، خواست توضیح دهد چرا درباره کمبود شدید مهمات که اکنون گزینههای نظامی واشنگتن علیه ایران را محدود کرده است، اطلاعات نادرست دریافت کرده است.
واشنگتن پست نوشت: «به گفته دو فرد مطلع، این مشاجره نشاندهنده افزایش نارضایتی ترامپ از وزیر جنگ خود است؛ فردی که در آغاز جنگ یکی از مهمترین حامیان اقدام نظامی علیه ایران بود. چند مقام آمریکایی پیشتر گفته بودند هگست ترامپ را متقاعد کرده بود که جنگ با ایران میتواند یک پیروزی سریع و نسبتاً آسان باشد».
به نوشته این روزنامه، این تنش در حاشیه نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید و در روز جمعه روی داد. دو فرد آگاه از این گفتوگو اعلام کردند ترامپ با عصبانیت به هگست گفته است که تصور میکرد موضوع کمبود مهمات «حل شده است». این منابع به همراه دیگر افراد مطلع به دلیل نگرانی از اقدامات تلافیجویانه، خواستار فاش نشدن نامشان شدند.
بر اساس این گزارش، کمبود مهمات، بهویژه در زمینه موشکهای هدایتشونده دوربرد و موشکهای رهگیر دفاع هوایی، یکی از عوامل اصلی بوده که باعث شده ترامپ در روزهای اخیر از اجرای حملات گستردهتر علیه ایران عقبنشینی کند.
ترامپ روز دوشنبه اعلام کرده بود که دستور اجرای «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را صادر کرده، اما بعداً مدعی شد که ایران و کشورهای همپیمان آمریکا از ترامپ خواستهاند که دست از حمله بکشد و به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد!.
این روزنامه نوشت اگرچه آمریکا توافقهای جدیدی برای افزایش تولید برخی از مهمترین مهمات، از جمله موشکهای دفاع هوایی پاتریوت، اعلام کرده است، اما تولید این تسلیحات ممکن است تا دو سال طول بکشد و در کوتاهمدت راهحلی برای کمبودهای موجود وجود ندارد.
بر اساس گزارش پیشین واشنگتنپست، تنها در نخستین ماه جنگ، ارتش آمریکا بیش از ۸۵۰ موشک کروز تاماهاوک و بیش از هزار موشک و سامانه رهگیر پاتریوت و دفاع هوایی ارتفاع بالای مرحله پایانی (تاد) استفاده کرده است.
یک مقام آمریکایی نیز به این روزنامه گفت که آمریکا در هفتههای نخست درگیری بیش از هزار و ۳۰۰ فروند از موشکهای بالستیک تاکتیکی ارتش خود را به کار گرفته است.
واشنگتنپست افزود یکی از افراد مطلع گفته است ذخایر موشکهای «آتکمز» (ATACMS) که یک موشک کوتاهبرد مورد نیاز اوکراین نیز محسوب میشود، به حدی کاهش یافته که «تقریباً چیزی از آن باقی نمانده است». خبرگزاری رویترز نیز اوایل هفته جاری این موضوع را گزارش کرده بود.
هگست معاون خود را مقصر دانست
واشنگتنپست نوشت زمانی که ترامپ در کمپ دیوید درباره وضعیت خالی شدن ذخایر تسلیحاتی از هگست توضیح خواست، وزیر جنگ آمریکا از خود دفاع کرد و استیون فاینبرگ، معاون خود را مسئول کمبودها و همچنین عدم اطمینان از اطلاع کامل رئیسجمهور از وضعیت دانست.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این گزارش واشنگتنپست، تمامی این ادعاها را رد کرد و گفت: «این ۱۰۰ درصد اخبار جعلی است. چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است. رئیسجمهور ترامپ بیشترین اعتماد را به وزیر هگست دارد.»
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون نیز در واکنش به این گزارش گفت: «وزیر هگست هیچکس را درباره وضعیت ذخایر مهمات گمراه نکرده و او معاون وزیر فاینبرگ را نیز مقصر ندانسته است. این ادعاها درباره کاهش ذخایر، اختلافات داخلی و موضع وزیر درباره ایران، همگی به همان اندازه ساختگی هستند.»
درخواست ۶۷ میلیارد دلاری پنتاگون
این گزارش میافزاید هگست در جلسه استماع سنا در ماه ژوئیه با دموکراتها درباره این موضوع درگیر شد که آیا ارزیابیهای واقعی و صادقانهای درباره جنگ ایران و خطرات یک عملیات طولانیمدت برای ذخایر نظامی آمریکا به ترامپ ارائه کرده است یا خیر.
هگست در آن جلسه حاضر نشد درباره توصیههای خود به رئیسجمهور توضیح دهد و بارها کمبودهای تسلیحاتی را به نحوه مدیریت ارتش در دولت جو بایدن نسبت داد، نه عملیاتهای انجامشده در دوره ترامپ.
بر اساس گزارش واشنگتنپست، هگست، استیون فاینبرگ و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از قانونگذاران درخواست کردهاند ۶۷ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی برای پوشش هزینههای جنگ ایران اختصاص دهند.
هگست ماه گذشته در شهادت خود به کنگره گفت این درخواست برای رفع یک نیاز «فوری و ضروری» جهت پر کردن دوباره ذخایر ارتش ارائه شده است. با این حال، جمهوریخواهان سنا هنوز درباره چگونگی پیشبرد این بسته بودجهای به توافق نرسیدهاند.
واشنگتن پست در بخش دیگری از گزارش خود نوشت از زمان ماجرای موسوم به «سیگنالگیت»، که در آن هگست تنها چند ماه پس از آغاز فعالیتش به عنوان وزیر جنگ، اطلاعات محرمانه را در یک گروه پیامرسان که یک خبرنگار نیز عضو آن بود ارسال کرده بود، گمانهزنیهایی درباره مدت باقی ماندن او در حلقه اعتماد ترامپ مطرح شده است.
ترامپ همواره از هگست حمایت کرده و درباره او گفته بود که «از ظاهرش مشخص است برای این نقش انتخاب شده» و اینکه «او عاشق جنگ است».
این گزارش مینویسد عملیات موفق برای دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور پیشین ونزوئلا، ظاهراً جایگاه هگست را تقویت کرد، اما یکی از افراد مطلع از گفتوگوی کمپ دیوید گفت: بنبست بر سر تنگه هرمز، هزینه سنگین جنگ و طولانی شدن درگیری با ایران، اعتماد ترامپ به وزیر جنگ خود را کاهش داده است.