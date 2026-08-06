به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری العربی الجدید به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: خدمات پزشکی ارتش اسرائیل آماری از نظامیان زخمی خود را فاش کرد که به حدود ۹ هزار سرباز و افسر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، این در حالیست که از زمان آغاز جنگ رژیم اسرائیل علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۱۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، میانگین بازگشت به خدمت نظامی ۸۴.۹ و نرخ مشارکت حدود ۷۷ درصد بوده است.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، این آمار شامل همه جنگ‌هایی می‌شود که رژیم اسرائیل از آن تاریخ، از جمله جنگ علیه لبنان و ایران در آنها شرکت داشته است.

بر اساس این گزارش، حدود ۳۶۰۰ نظامی از مجموع حدود ۴۶۰۰ مجروح جنگی همراه با حدود ۴۰۰ نفر از نیرو‌های پشتیبانی رزمی و حدود سه هزار نظامی در وظایف مختلف پس از دوران نقاهت به خدمت نظامی بازگشته‌اند.

سرهنگ «آوی شینا» رئیس مرکز خدمات پزشکی ارتش رژیم اسرائیل که به تازگی پس از ۲۲ سال خدمت و سمت‌هایی همچون افسر پزشکی تیپ «گیواتی» در جنگ ۲۰۰۶ لبنان، مقام خود را ترک می‌کند، در گفت‌و‌گو با این روزنامه تاکید کرده است که آمار ارائه شده تصویر کامل را منعکس نمی‌کند.

او با تاکید بر اینکه تعداد مجروحان در آغاز جنگ بسیار زیاد بوده است افزود: آسیب‌دیدگی فقط آغاز یک مسیر طولانی است و مسئله اصلی پس از درمان اولیه آغاز می‌شود.

شینا که فرمانده آموزشی در پایگاه نظامی بهاد ۱۰، افسر پزشکی در لشکر ۳۶ و فرمانده خدمات پزشکی در فرماندهی مرکزی را در سوابق کاری خود دارد، گفت که همه آن تجربه، برای آمادگی برای جنگی که در هفتم اکتبر (اشاره به عملیات طوفان الاقصی) آغاز شد، کافی نبود.

او با بیان اینکه نظامیان مجروح رژیم صهیونیستی در بیمارستان‌های این رژیم از حمایت‌های روحی برخوردارند، افزود: دشوارترین مرحله، دوران پس از ترخیص از بیمارستان است که سرباز مجروح شبکه حمایتی خود را از دست می‌دهد.

افزایش شمار مجروحان مبتلا به اختلالات روانی همزمان با کمبود نیروی انسانی در ارتش اسرائیل، مقامات نظامی را بر آن داشته تا سامانه جدیدی طراحی کنند که نه تنها دوران درمان و توانبخشی، بلکه همراهی با سربازان پس از بازگشت به یگان‌های نظامی را نیز پوشش دهد.

شینا در این خصوص گفت: «فرماندهی خدمات پزشکی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان سربازان به‌ویژه نیرو‌های دائم و جنگجویان، درباره نداشتن امکان ادامه معاینات و درمان‌ها پس از بازگشت به جنگ، شناسایی کرده است.»