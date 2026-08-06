به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارک کارنی روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که آیا دولت او برای دفاع از دیوان کیفری بین‌المللی تلاش می‌کند و چرا علناً در مورد قاضی کانادایی که با تحریم‌های آمریکا رو‌به‌رو است صحبت نکرده است، گفت که حمایت کانادا از این دادگاه همچنان پابرجاست.

او در یک کنفرانس خبری در تورنتو گفت: کانادا عضو دیوان کیفری بین‌المللی است. ما با اختصاص بودجه از آن حمایت می‌کنیم. با کارکنان خود و با ارزش‌های خود از آن حمایت می‌کنیم. ما با اقدامات خود از آن حمایت می‌کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.

کارنی گفت که دیوان کیفری بین‌المللی با افزایش بی‌ثباتی جهانی، نقش مهمتری ایفا کرده است.

او افزود: این دیوان، خدمات ضروری را در جهانی که خطرناک‌تر و تفرقه‌انگیزتر است، عرضه می کند. در واقع، از بسیاری جهات، مسئولیت‌های آن بیشتر شده است.

کارنی در مورد قاضی کانادایی تحت تحریم‌های آمریکا گفت که اتاوا «در صورت نیاز حمایت لازم را ارائه خواهد داد» و متعهد شد که با مقامات آمریکایی در مورد «مسائل مختلف برای دستیابی به نتایج» همکاری کند.

او افزود:، اما حمایت ما از دیوان کیفری بین‌المللی قاطع است.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار‌ها از دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرده است.

این انتقاد‌ها به ویژه پس از صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم به دلیل اتهامات مربوط به جنگ غزه افزایش یافته است.

کریم خان دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی که حکم بازداشت نتانیاهو را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه در سال ۲۰۲۴ صادر کرده بود، اخیراً به دلیل اتهامات سوءرفتار برکنار شد.

آمریکا در اوت ۲۰۲۵ کیمبرلی پروست قاضی کانادایی دیوان کیفری بین‌المللی را به دلیل پرونده‌ای مربوط به سربازان آمریکایی در افغانستان تحریم کرد.

کیمبرلی پروست یکی از چهار مقام این نهاد بود که هدف تحریم‌ها قرار گرفتند.