به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) بامداد پنجشنبه اعلام کرد: ناخدای یک نفتکش از شنیدن صدای ۲ انفجار در حین عبور از تنگه هرمز خبر داده است.

این سازمان در بیانیه‌ای گفت که مسئولان این نفتکش در حدود ۱۶ کیلومتری جنوب شرق شهر «کمزار»، گزارش دادند که صدای دو انفجار بلند را در نزدیکی این شناور شنیده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «تایید می‌شود که این شناور و خدمه آن سالم هستند. هیچ آسیب زیست‌محیطی نیز گزارش نشده است».

سازمان عملیات دریایی انگلیس همچنین به دیگر شناور‌های نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند و هرگونه حادثه‌ای را به آنها گزارش دهند.

جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان از نیمه تیر سال جاری، دور جدیدی از گفت‌و‌گو‌ها درباره سازوکار‌های مدیریت تنگه هرمز را با هدف دستیابی به طرحی قابل قبول برای اعمال حق حاکمیت ۲ کشور آغاز کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان گفت: این مذاکرات به عنوان گفت‌و‌گو میان ۲ کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیر‌های رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

«اسماعیل بقائی» با بیان اینکه گفت‌و‌گو‌ها تاکنون در هر ۲ سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکار‌های لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند و نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.