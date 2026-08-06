خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: ایران به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صریحا هشدار داده بود که هرگونه حمله جدید آمریکا با پاسخ متقابل به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در سراسر منطقه همراه خواهد بود.

رویترز: هشدار صریح ایران به کشور‌های عربی، باعث توقف حمله آمریکا شد

رویترز: هشدار صریح ایران به کشور‌های عربی، باعث توقف حمله آمریکا شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز در گزارشی «به نقل از پنج منبع آگاه» نوشت که ایران به کشور‌های حاشیه خلیج فارس هشدار داده بود که هرگونه حمله جدید آمریکا به خاک ایران، با پاسخ متقابل علیه زیرساخت‌های حیاتی انرژی در سراسر منطقه همراه خواهد بود. به گفته این منابع، تهران با ارسال این پیام تلاش کرده است هزینه هرگونه اقدام نظامی احتمالی آمریکا را از طریق تهدید نزدیک‌ترین متحدان منطقه‌ای واشنگتن افزایش دهد.

آن‌گونه که این خبرگزاری نوشته است، دو مقام ارشد ایرانی، دو منبع از کشور‌های حوزه خلیج فارس و یک دیپلمات ارشد منطقه‌ای گفته‌اند که این هشدار در سطح عالی و پس از آن منتقل شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۸ ژوئیه تهدید کرد زیرساخت‌ها و شبکه انرژی ایران را هدف حمله قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در روز‌های اخیر با همتایان خود در عربستان سعودی، قطر و ترکیه و همچنین فرمانده ارتش پاکستان گفت‌و‌گو کرده است.

یک دیپلمات ارشد منطقه‌ای به رویترز گفت عراقچی در این تماس‌ها از متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس خواسته است از نفوذ خود بر رئیس‌جمهور آمریکا استفاده کنند تا او را از آغاز دور تازه حملات علیه ایران منصرف کنند. به گفته این دیپلمات، وزیر امور خارجه ایران هشدار داده است که هرگونه حمله به ایران با حملات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات انرژی در سراسر کشور‌های حوزه خلیج فارس پاسخ داده خواهد شد.

این دیپلمات با نقل مستقیم پیام تهران افزود: «ما برای پاسخ متقابل آماده‌ایم، اما یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک بهترین راه برای جلوگیری از تشدید گسترده‌تر تنش‌ها و ویرانی در سراسر منطقه است.»

یکی از منابع حوزه کشور‌های عربی خلیج فارس نیز به رویترز گفت: «هشدار ایران کاملاً صریح بود؛ اگر آمریکا زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، تهران با حمله به تأسیسات انرژی کشور‌های خلیج [فارس]و دیگر اهداف منطقه‌ای پاسخ خواهد داد.»

رویترز می‌نویسد این تحرکات دیپلماتیک نشان می‌دهد ایران تلاش می‌کند با استفاده از تهدید گسترش دامنه درگیری و خسارت در منطقه، از حملات احتمالی جدید آمریکا جلوگیری کند. به نوشته این خبرگزاری، این راهبرد کشور‌های خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند و اقتصادشان به صادرات انرژی وابسته است، در موقعیتی دشوار میان تهران و واشنگتن قرار داده است.

این خبرگزاری به نقل از همان دیپلمات ارشد و منابع حوزه خلیج فارس گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پس از دریافت این پیام با دونالد ترامپ گفت‌و‌گو کرده و از او خواسته است اقدام نظامی را به تعویق بیندازد، مذاکرات را از سر بگیرد، آتش‌بس را حفظ کند و راه‌حل دیپلماتیک را دنبال کند.

یکی دیگر از منابع حوزه خلیج فارس نیز به رویترز گفت که این هشدار خطاب به تمامی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس بوده، اما عمدتاً از طریق عربستان سعودی و قطر منتقل شده است. به گفته این منبع، ایران در سال‌های اخیر روابط خود را با همسایگان عرب، از جمله عربستان سعودی، بهبود بخشیده است.

رویترز همچنین به نقل از دومین مقام ایرانی گزارش داد که قطر، عمان و عربستان سعودی از واشنگتن خواسته‌اند مذاکرات با تهران را از سر بگیرد و از وقوع دور تازه‌ای از درگیری جلوگیری کند؛ زیرا ایران هشدار داده است که حملات مجدد آمریکا می‌تواند «کل منطقه را به گلوله‌ای از آتش تبدیل کند.»

این گزارش یادآور شده است که دونالد ترامپ دوم اوت اعلام کرد با لغو حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر اینکه امکان دستیابی سریع به یک توافق فراهم شود.

یکی از منابع حوزه خلیج فارس به رویترز گفت: «عربستان معتقد است هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها تنها ویرانی بیشتری به همراه خواهد داشت.» او افزود: «به همین دلیل ریاض از ترامپ خواسته است به دیپلماسی فرصت بدهد.»

در عین حال، رویترز به نقل از دومین منبع حوزه خلیج فارس نوشت که عربستان به واشنگتن اطلاع داده است در صورت تهدید شدن، از خود دفاع خواهد کرد و هرگونه حمله به خاک این کشور با پاسخ نظامی مواجه خواهد شد.

علی شهابی، تحلیلگر سعودی نزدیک به دربار پادشاهی، نیز به رویترز گفت ارزیابی ریاض این است که تشدید بیشتر تنش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

او اظهار داشت: «عربستان معتقد است ترکیبی از پاسخ‌های نظامی متناسب و ادامه فشار بر ایران در تنگه هرمز، بهترین مسیر برای دستیابی به یک راه‌حل عملی دیپلماتیک است.»

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت که رهبران جمهوری اسلامی ایران بار‌ها خواستار تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشور‌های حوزه خلیج فارس شده و از دولت‌های عرب منطقه خواسته‌اند همکاری اطلاعاتی با واشنگتن را متوقف کنند؛ زیرا تهران معتقد است این اطلاعات در حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

یکی از مقام‌های ایرانی نیز به رویترز گفت: تهران به‌صراحت اعلام کرده است که هرگونه حمله جدید آمریکا با حمله به تأسیسات انرژی، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های برق، زیرساخت‌های آب، شبکه‌های حمل‌ونقل و میدان‌های نفتی در سراسر کشور‌های حوزه خلیج فارس پاسخ داده خواهد شد.

این مقام ایرانی افزود: «دشمن همچنان زیرساخت‌های ایران را تهدید می‌کند. اگر ایران آسیب ببیند، خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر به طرف مقابل وارد خواهد کرد.»

او همچنین با اشاره به حملات پهپادی و موشکی سپتامبر ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی بقیق و خریص عربستان گفت: «آن‌ها هنوز آرامکو را به یاد دارند.»

یکی از مقام‌های ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت از نگاه تهران، ترامپ اکنون با دو گزینه دشوار روبه‌رو است؛ یا جنگی را تشدید کند که می‌تواند سراسر خلیج فارس را درگیر کرده و عرضه جهانی انرژی را مختل سازد، یا توافقی را بپذیرد که به پیروزی قاطع مورد نظر واشنگتن منجر نشود.

در پایان، یک دیپلمات ارشد منطقه‌ای به رویترز گفت یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به توافق، تمایل نداشتن آمریکا به آن است که ایران بتواند خود را پیروز این رویارویی معرفی کند. او افزود: «ایالات متحده به دنبال دستاوردی است که بتواند آن را به‌عنوان سند پیروزی خود در این جنگ به افکار عمومی ارائه کند.»