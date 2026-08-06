منابع دیپلماتیک از تعلیق زودهنگام مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در پایتخت ایتالیا همزمان با ازسرگیری حملات این رژیم به مناطق جنوبی لبنان خبر دادند.

تعلیق مذاکرات بیروت و تل آویو در پی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

تعلیق مذاکرات بیروت و تل آویو در پی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا در شهر رم، روز چهارشنبه پیش از موعد مقرر پایان یافت.

یک مسئول در وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر، علت توقف زودهنگام گفت‌و‌گو‌ها را تحولات میدانی اعلام کرد.

در همین حال، منابع دیپلماتیک از درخواست هیئت آمریکایی برای برگزاری مشورتی فشرده به عنوان دلیل تعلیق مذاکرات نام بردند. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی است «یحیئیل لایتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، به دنبال آنچه «نشت اطلاعات گمراه‌کننده» از سوی هیئت لبنانی خواند، خواستار توقف موقت گفت‌و‌گو‌ها شد.

در مقابل، یک منبع دیپلماتیک لبنانی گفت که درخواست تعلیق مذاکرات از سوی هیئت آمریکایی و به منظور انجام مشورت‌های داخلی مطرح شد.

اگرچه انتظار می‌رود مذاکرات فنی از صبح پنجشنبه از سر گرفته شود، اما منبع یادشده اشاره کرد که تحولات میدانی بزرگ ممکن است مانع از ادامه این گفت‌و‌گو‌های حساس شود و از ادامه رایزنی‌ها برای کاهش تنش در منطقه خبر داد.