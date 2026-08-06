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منابع خبری از حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شهرکهای المنصوری و برجالشمالی و نقاط دیگری در جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش اشغالگر صهیونیستی بامداد پنج شنبه موج جدیدی از حملات هوایی و توپخانهای را به مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرد و شهرکهای المنصوری، برج الشمالی، حداثا و اطراف ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داد.
روز گذشته نیز همزمان با ادامه مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل در رم، ارتش اسرائیل حملات خود به جنوب لبنان را گسترش داد و پس از صدور هشدار تخلیه برای ساکنان شهرک المنصوری، چندین منطقه را هدف حملات هوایی قرار داد.
بامداد امروز نیز بر اساس گزارشهای میدانی، جنگندههای صهیونیستی شهرک المنصوری را بمباران کردند و همزمان توپخانه این رژیم با گلولهباران منطقه مشاع المنصوری و اجرای آتش سنگین، حملات خود را به این منطقه از سر گرفت.
همزمان، شهرک برج الشمالی در شهرستان صور هدف چندین حمله قرار گرفت. منابع محلی اعلام کردند پهپادهای رژیم صهیون در سه نوبت منطقهای در این شهرک را هدف قرار دادند و سپس جنگندههای این رژیم نیز حمله دیگری را انجام دادند. در یکی از این حملات، یک منزل مسکونی پس از چهار نوبت حمله پهپادی، بار دیگر به وسیله جنگندههای صهیونیستی بمباران شد.
در پی این حملات، بر اساس آمار اولیه، دستکم سه نفر زخمی شدند و نیروهای امداد و دفاع مدنی برای انتقال مجروحان از محل حملات وارد عمل شدند. همزمان، موجی از آوارگی و خروج ساکنان از شهرک برج الشمالی گزارش شده است.
در محورهای دیگر جنوب لبنان نیز توپخانه رژیم اشغالگر اطراف ارتفاعات علی الطاهر را گلولهباران کرد و منطقه جنگلی این ارتفاعات بار دیگر هدف آتش توپخانه قرار گرفت.
همچنین منابع محلی از وقوع یک انفجار به دست نظامیان صهیونیست در شهرک حداثا خبر دادند.
در این میان در حالی که ارتش اشغالگر صهیونیستی روز گذشته پس از حملات به شهرک المنصوری و نقاط دیگر در جنوب لبنان مدعی شده که این حملات در پاسخ به «نقض فاحش آتشبس از سوی حزبالله» انجام شده است؛ شبکه ۱۳ عبری این ادعا را رد کرد.
این شبکه گفت: نقض فاحشی از سوی حزبالله روی نداده بود و این طرف صهیون بود که با حملات خود توافق را زیر پا گذاشت.
چهارشنبه شب نیز مرکز فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای اعلام کرده بود که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک تبنین در بنت جبیل یک لبنانی شهید شد و ۱۲ نفر زخمی شدند.