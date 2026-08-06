وزیر امور خارجه ترکیه، رژیم صهیونیستی را به مانع‌تراشی در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح در نوار غزه متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه ترکیه گفت، رژیم صهیونیستی هیچ قصدی برای صلح ندارد و از فرصت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرفاً برای تبلیغ نگرش و اجرای استراتژی غیرقانونی خود استفاده می‌کند.

هاکان فیدان، رژیم صهیونیستی را به مانع‌تراشی در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح در نوار غزه متهم کرد و گفت که اشغالگران اسرائیلی از مذاکرات برای پیشبرد سیاست‌های خود به جای دستیابی به توافق استفاده می‌کنند.

او این اظهارات را روز چهارشنبه پس از نشست وزرا در حمایت از قدس و اماکن مقدس آن که با حضور نمایندگانی از کشور‌های عربی و مسلمان در عمان برگزار شد، بیان کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: حماس به تعهدات خود تحت طرح صلح پیشنهادی عمل می‌کند، در حالیکه رژیم اسرائیل همچنان به تضعیف این روند ادامه می‌دهد.

هاکان فیدان از جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا به عنوان یکی از میانجیگران خواست تا فراتر از بیانیه‌ها عمل کنند و اقدامات عملی را برای حمایت از اجرای این توافق انجام دهند.

به گفته فیدان، در جریان نشست امان، وزیران حدود ۲۰ کشور اسلامی درباره اقدامات اسرائیل در اطراف مسجد الاقصی در قدس اشغالی و واکنش‌های جمعی احتمالی بحث و گفت‌و‌گو کردند.

او تأکید کرد که آنکارا حفاظت از قدس اشغالی، مسجد الاقصی، نوار غزه و کرانه باختری اشغالی را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت که جامعه بین‌المللی باید نقش فعال‌تری در تضمین اجرای توافقات مربوط به غزه ایفا کند.