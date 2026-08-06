به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید‌ رضا صدرالحسینی در گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌های مجری برنامه پاسخ گفت.

متن کامل گفتگو به این شرح است:



سؤال: از مذاکرات ایران و عمان آغاز کنیم؛ نتایج تا به این لحظه و این که آیا این گفت‌و‌گو‌ها و نتایجی که حاصل می‌شود یا شده است، به معنی پایان اختلافات در مورد تنگه هرمز است یا خیر؟

صدرالحسینی: تقریباً ۶۰ سال پیش از سال ۱۳۵۳ توافقی بین ایران و عمان برای عبور شناور‌های مختلف در منطقه‌ای به نام تنگه هرمز ایجاد شده بود. در طول ۶۰ سال گذشته این تنگه باز بود و ممکن است در مقابل سؤالات دیگر شما هم باز این را تأکید کنم و هیچ مشکلی برای اقتصاد بین‌الملل وجود نداشت تا این که امریکایی‌ها در این نقطه اقداماتی را انجام دادند که موجب ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد بین الملل، آمریکا و کشور‌های منطقه شد که می‌توانیم بگوییم مهمترین عامل این موضوع؛ جنگی بود که علیه ملت ایران آغاز کردند. جمهوری اسلامی از این گذرگاه مهم و اساسی استفاده کرد و این گذرگاه را مدتی است که به طور کامل بسته، البته وقتی می‌گوییم به طور کامل، عبور و مرور با توجه به ملاحظات و ترتیبات جمهوری اسلامی، با حداقل آن انجام خواهد شد و انجام می‌شود؛ اما این که ما و عمانی‌ها با هم گفت‌و‌گو کردیم، باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که بخشی از این گذرگاه، ساحل نزدیک عمانی‌ها است و بخشی از آن، جمهوری اسلامی ایران. یک گفتگویی صورت گرفت؛ برای چه؟ برای این که امریکایی‌ها آمدند در یک مدت بسیار کوتاهی، کمتر از ۴۸ ساعت یک گذرگاه جنوبی را از سمت عمانی‌ها باز کردند و با تبلیغات گسترده و با این که ما شناور‌ها را اسکورت خواهیم کرد و می‌توانند از آن بخش عبور کنند، شرایطی را پدید آورد که جمهوری اسلامی آن بخش را هم بست، تعدادی از کشتی‌ها آن‌جا ناامن بودند، به مین برخورد کردند، شرایط دشواری برای آنها پیش آمد، برای بعضی از آنها شلیک‌های هشدار‌دهنده به وجود آمد و شرایط به گونه‌ای شد که آمریکایی‌ها در این مورد هم به اصطلاح عقب‌نشینی کردند، بر خلاف این که در فضای مجازی هنوز با ادعا‌های بزرگ بزرگ صحبت می‌کنند برای عبور کشتی‌ها. نکته بعدی این بود که ما و عمانی‌ها باید در این‌باره با این گذرگاه با هم گفت‌و‌گو می‌کردیم، تقریباً سه هفته این گفت‌و‌گو‌ها به انجام رسید و الان که صحبت می‌کنیم به بخش نهایی آن رسیده و برای تأیید مقامات ارشد کشور، آماده شده که بتواند از این به بعد به گونه‌ای کشتی‌ها عبور کنند که ترتیبات جمهوری اسلامی به طور کامل رعایت شود؛ چون این نکته، نکته‌ای است که الان در حال ایجاد شبهه هستند. همه کشتی‌هایی که به صورت خالی عبور می‌کنند از منطقه جمهوری اسلامی و بخش اعظمی از آن کشتی‌هایی پر بخواهند از این منطقه عبور کنند هم باز از آب‌های جمهوری اسلامی است، اما کنترل کلی و ترتیبات به وسیله جمهوری اسلامی انجام می‌شود و این نکته مهم است. در حقیقت سه چهارم کشتی‌ها و شناور‌هایی که عبور خواهند کرد، از آب‌های جمهوری اسلامی است؛ چه رفت و چه برگشت. نکته دیگری که وجود دارد؛ آن موضوع بسیار مهمی است که جمهوری اسلامی بر روی آن پافشاری دارد که کشور‌های خصم و در رأس آنها رژیم صهیونیستی هیچ گونه شناوری را نمی‌توانند از این گذرگاه عبور دهند؛ این هم نکته بسیار مهمی است که جمهوری اسلامی نسبت به آن اظهارات کاملاً شفاف و روشن کرده است.

سؤال: همچنان ترتیبات آن در موضوع مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها وجود دارد؟

صدرالحسینی: ما چون رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم، اسمی از آن نبردیم، اما گفتیم خصم و کاملاً روشن و شفاف است. نکته بعدی این است که هیچ کشتی و شناوری که از این منطقه عبور کند که به نوعی امنیت جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کند، امکان خروج یا ورودش نخواهد بود؛ این کلیتی است که اکنون به نتیجه رسیده است؛ اما نکته بعدی که اشاره فرمودید؛ این که رابطه این مسئله بین ما و عمانی‌ها چیست؟ قرار بر این بود در تفاهم اسلام‌آباد که بعد از ۳۰ روز گفت‌و‌گو‌هایی صورت بگیرد با کشور‌های همسایه، همفکری‌هایی صورت بگیرد و از روز شصتم به بعد عوارض عبور شناور‌ها هم انجام شود. پس از تصویب نهایی و رسیدن به آن ۶۰ روز، این اتفاق خواهد افتاد. ترتیباتی دارد در این‌باره که برای ورود و خروج، چه عوارضی است، چون هم از جهت فنی، حقوقی، سیاسی و زیست‌محیطی هزینه‌هایی اینجا دارد که قطعاً و یقیناً باید برای آن، تمهیدهای لازم اندیشیده شود که در این تفاهم‌ها کارهای کلی به نتیجه رسیده است، برای اجرای آن هم به نظرم خیلی مشکلی وجود نداشته باشد؛ اما در فرمایش شما این بود که امریکایی‌ها چه اقدامی را خواهند کرد؟ قطعاً آمریکایی‌ها فشارشان را در حوزه رسانه‌ای این که ما اینجا را باز خواهیم کرد یا باز است، همچنان ادامه خواهند داد و آمار و ارقامی را هم ممکن است در این‌باره بیان کنند و البته کشور عمان را هم ممکن است زیر فشار‌هایی قرار دهند، همان‌گونه که در این ایام؛ یک ماه گذشته، این فشار‌ها بر روی عمان هم بوده است و البته عمانی‌ها با توجه به حسن همجواری که سال‌ها با جمهوری اسلامی و ملت ایران داشتند، در این‌باره همراهی قابل توجهی را در این ترتیب‌هایی که توضیح دادم، انجام دادند.

سؤال: بخش خبری ۲۲:۳۰ اشاره کرد به یک مقاله‌ای در نشریه امریکایی نشنال اینترست و عنوان و محتوای این مقاله اشاره می‌کند که آمریکایی‌ها تمایلی به تشدید تنش با جمهوری اسلامی ایران ندارند، این به این معنی است که آنها هر آن‌چه پیش می‌برند، به دنبال راهی برای برون‌رفت از منجلابی هستند که با جنگ ۴۰ روزه آغاز کردند و نتوانستند با پیروزی آن را به پایان ببرند یا نه در مقطع فعلی جنگ را تمام می‌کنند، اما اهداف شوم و کلان آنها در خصم و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست؟

صدرالحسینی: نشریه نشنال اینترست، یکی از نشریات و مراکز رسانه‌ای است که راجع به این مسئله اظهار نظر کرده است. مقامات ارشد امریکایی و به ویژه آنهایی که الان مسئولیت رسمی ندارند و بسیاری از اندیشمندان و نخبگان این نکته‌ای که فرمودید و نشنال اینترست هم آن را تکرار کرده، بیان کردند. به فرمایش شما این را اضافه می‌کنم؛ شما جنگ ۴۰ روزه را گفتید، من جنگ ۱۷ روزه را هم باز به آن اضافه می‌کنم. بعد از جنگ ۴۰ روزه، یک توقفی را در این‌باره داشتیم، البته جنگ تمام نشده‌بود، توقف آتش بود و ما هیچ‌گاه جنگ را تمام شده نمی‌دانستیم تا دوباره آمریکایی‌ها یک جنگ ۱۷ روزه را در مراکز جنوبی کشور ما از چهار استان به ۱۷ استان آن را گسترش دادند و در آن‌جا هم شکست خوردند؛ بنابراین امریکایی‌ها در این ایام اقدامات قابل توجهی را برای سکوت جمهوری اسلامی یا این که بتوانند پشت میز مذاکره اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند، انجام دادند و این مطالبی که امروز در فضای عمومی و رسانه‌ای آمریکا بیان می‌شود، واقعیتی است که خود ترامپ هم به این موضوع رسیده، حتی پاسخ‌گویی او به سؤالات خبرنگاران، نشان‌دهنده یک ابهام راهبردی است برای ترامپ که من نمی‌دانم باید چه کنم؟ چرا؟ به دلیل این که تقریباً می‌توانم بگویم همه اقداماتی که امکانش بود برای آمریکایی‌ها در این ایام انجام دادند، اما جمهوری اسلامی در حال حاضر دست برتر را دارد. اشاره‌ای به این نکته کنم؛ آن اقدامی که ما ضد مجموعه انسانی، تجهیزاتی و پشتیبانی امریکایی‌ها در اردن انجام دادیم، موضوعی بود که امریکایی‌ها را به شدت در حالت ابهام فرو برد و آنها یک بهت راهبردی پیدا کردند که چگونه جمهوری اسلامی این راهبرد را توانسته با اشراف اطلاعاتی و توان نظامی خود اجرایی کند و این اراده قوی باشد. در طول این ایامی که ضربه سنگینی به امریکایی‌ها خورد، پنتاگون در این‌باره هنوز هیچ گروهی را به عنوان یک گروه محقق و بررسی به اردن ارسال نکرده، به دلیل این که اگر این اقدام را انجام دهد، بخش‌هایی از این بررسی‌ها خارج خواهد شد و به دست رسانه‌ها خواهد رسید و آن موقع مردم و افکار عمومی امریکا متوجه ضربه سنگینی که آمریکایی‌ها و ارتش آمریکا با آن رو‌برو شد، خواهند شد و به همین دلیل می‌توانم بگویم که این یک واقعه‌ای بود که بسیاری از معادلات آمریکایی‌ها را متوقف کرده است.

سؤال: این روز‌ها تلاش این میانجی‌ها را می‌بینیم، صحبت‌هایی را می‌شنویم و از سفر‌هایی که ممکن است اتفاق بیفتد، از طرفین مذاکرات اسلام آباد به پاکستان یا کشور دیگری، آیا قرار است مذاکرات اسلام آباد و تفاهم‌نامه آن دوباره احیا شود؟

صدرالحسینی: باید این نکته را توجه داشته باشیم که مجموعه ابزاری به نام دیپلماسی که یکی از آنها هم مذاکره است، به پایان نرسیده، تمام نشده و جمهوری اسلامی، درب این مجموعه و ابزار را هم نبسته است.

میانجی‌ها تلاش می‌کنند و در این‌باره حتی ما اطلاع داریم که به پاکستان که میانجی اصلی است، در یک ایامی با نظر مساعد جمهوری اسلامی، قطری‌ها را به کمک گرفت. در حال حاضر با بعضی از کشور‌های دیگری که به کمک می‌گیرد، گفت‌و‌گو‌هایی انجام می‌شود و رفت و آمد‌هایی صورت می‌گیرد، جمهوری اسلامی هم با طرف‌های میانجی از جمله پاکستانی‌ها و قطری‌ها در حال گفتگو است، اما این که الان تقریبا یک ۲۴ ساعتی است در فضای مجازی بحث یک سفری در آخر هفته وجود دارد، این سفر خبری نیست، در این‌باره هنوز تصمیمی اتخاذ نشده، اما حتما باید بدانیم که درباره این مسئله به ویژه کشور‌هایی که لطمات قابل توجهی خوردند، بسیار فعال هستند که در این جا یک آتش‌افروزی از جانب آمریکایی‌ها صورت نگیرد، از آن موارد بسیار بزرگ و ناشدنی آمریکایی‌ها رسیدند امروز به موضوعی به نام باز کردن تنگه هرمز.

سال گذشته آمریکایی‌ها چه درخواست‌هایی داشتند و چه ادعایی می‌کردند، چه توییت‌هایی زده می‌شد و امروز چه مباحثی مطرح است، این نشان‌دهنده اقتدار و حمایت ملت ایران از نیرو‌های مسلح، نظام جمهوری اسلامی و دولت خدمتگذار بوده که هیچ تغییری در راهبرد‌های جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز به وجود نیامده است.

سوال: ۱۴ - ۱۵ ماه گذشته را که مرور کنیم، به چند مولفه می‌رسیم که نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران است، اقدامات نیرو‌های مسلح ما، توان و تاب‌آوری اجتماعی مردم ما، رهبری رهبر سوم انقلاب اسلامی، خون با برکت رهبر شهید انقلاب اسلامی و هر آنچه که ما در ایام جنگ ۴۰ روزه و ایام کودتای دی، شاهد آن بودیم، پرسش بسیار مهم حالا این است که در ایام جنگ هستیم و هنوز جنگ با دشمن متخاصم و متجاوز ما تمام نشده و او هر از گاهی، بازه زمانی مشخص می‌کند، می‌گوید تا ۲۴ ساعت دیگر، ۴۸ ساعت دیگر، اهداف مشخصی را تعیین می‌کند، زیرساخت‌های ایران را تهدید می‌کند، جنگ و سایه جنگ از جمهوری اسلامی ایران چه زمان تمام می‌شود؟

صدرالحسینی: پاسخ روشن به این سوال شما که یک زمانی را ما مشخص کنیم، قطعا و یقینا امکان‌پذیر نیست، اما این نکته را بگوییم چرا این اتفاق می‌افتد، باید خودمان برای به عنوان یک تحلیلگر به جای ترامپ و دستگاه سیاست خارجی او، سیاست نظامی او و کاخ سفید قرار دهیم، بخش عمده‌ای از مطالبی که ترامپ بیان می‌کند، برای خوراک داخلی رسانه‌های آمریکا است.

ترامپ و کاخ سفید به شدت زیر فشار افکار عمومی و نخبگی خودش و در آمریکا و حزب مخالفش قرار گرفته، شرایطی که الان به وجود آمده ما یک ممدانی دومی را هم در یکی دیگر از ایالت‌های مهم آمریکا پیدا کردیم، یعنی توانست یک مسلمان بیاید در آن جا رای‍گیری شود و این یعنی عقب‌نشینی صهیونیست‌ها در آمریکا، این نکته مهم است. نکته بعدی بودجه‌هایی است که ترامپ می‌خواسته و کنگره به او نداده، این نشان دهنده این است که نمی‌تواند با واقعیات اصلی و میدانی و روی زمین خودش آن‌ها را اقناع کند، بنابر این مجبور است که این سقف زمانی را قرار بدهد و بگوید که من در این تاریخ این کار را می‌کنم.

نکته بعدی این است که توانمندی‌های جمهوری اسلامی، آمادگی‌های ما، تاب آوری جامعه ما، این‌ها نکات بسیار با اهمیتی است، گزارشاتی که نتانیاهو به ترامپ می‌دهد در سفر‌ها و انتقالات اطلاعاتی است، آن وقتی بررسی می‌کند، بخش قابل توجهی از آن واقعی نیست، قبل از سفر این سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا، ترامپ اعلام می‌کند، من چیز تازه‌ای از نتانیاهو دریافت نخواهم کرد، او هرچه می‌خواهد بگوید، من می‌دانم، حتی در ارتباط با کوه کلنگ که بحث بود که می‌خواهند بروند چه بکنند، این نشان دهنده این بود که قبل از این که نتانیاهو برود و یک موارد غیر واقعی را به او بگوید، ترامپ به او می‌گوید من خودم اطلاعاتم وجود دارد و تو نمی‌توانی با اطلاعات دروغ روی نظرات و اراده من تاثیرگذار باشد، این نکته را توجه کنید، او تا به حال چندین بار اعلام کرده، هیچ کدام از این اعلام‌ها نباید برای مردم ما و برای مسئولان و مقامات ما عادی شود، آنچه که من اطلاع دارم این است که برای نیرو‌های نظامی این عادی نمی‌شود، کاملا آمادگی دارند و دست‌ها روی ماشه است و نسبت به این مسئله اثبات کردند که می‌توانند از تمامیت ارضی و منافع ملی و از ملت کاملا دفاع کنند.

خوب است که این موضوع در حوزه‌های دیگر به ویژه مقابله با عملیات روانی دشمن هم تسری پیدا کند.

سوال: مردم هم در کف میدان به خوبی آگاه هستند که او حتی اگر بگوید شرایط آرام است، این رئیس جمهور دروغگو، به این معنا است که خبری در راه است و تنشی بزرگ ممکن است شکل بگیرد، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها باعث مسدودشدن تنگه هرمز شد، یمنی‌ها را به واکنش انداخت و باعث اقدامات خاص در باب المندب شد؟

صدرالحسینی: سوال به‌جا و درستی بود، بله یکی از موضوعات مهم این بود که این اقداماتی که ترامپ انجام داد، الان بین ۲۲ تا ۲۵ درصد از اقتصاد بین‌الملل را هم در حوزه باب‌المندب دچار مشکل کرده و اقداماتی که ارتش ملی یمن در آن جا انجام داده، نشان‌دهنده توانمندی ارتش ملی یمن بوده که بخشی از مقاومت جبهه مقاومت است، این ساحات یا میدان‌ها یا جبهه‌های مختلف مقاومت، توانمندی‌های خود را به موقع به میدان می‌آورند و آمریکایی‌ها در این‌باره کاملا مستأصل هستند.

سوال: دقیقا این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در یکی از پیام‌های خود درباره وحدت جریان مقاومت اشاره کردند که باعث به زانو در آوردن دشمن ما خواهد شد؟

صدرالحسینی: همین طور است، الان فقط تنگه هرمز، باب المندب و دریای سرخ، جزو محدوده قدرت جبهه مقاومت نیست، جا‌های دیگری هم است، نمی‌خواهم نام ببرم، اما وقتی این توانمندی را داریم که با یک اشراف اطلاعاتی دقیق فاصله بین جمهوری اسلامی تا عقبه بندر عقبه اردن را مورد تهاجم بسیار موثر قرار می‌دهیم، قطعا و یقینا بعد از باب‌المندب هم گذرگاه‌ها، دریا‌ها و جاهای دیگر، اگر آمریکایی‌ها بخواهند فشار را افزایش دهند، در مقابل جبهه مقاومت وجود دارد و این توانمندی‌ها را می‌توانند به منصه ظهور برسانند.

سوال: بیش از گذشته رژیم صهیونیستی در سطح جهانی به انزوا کشیده شده است در این مقطع زمانی؟

صدرالحسینی: وضع داخلی رژیم صهیونیستی، شخص نتانیاهو و حزب او بسیار اسفبار است. الان نتانیاهو به رقبای خودش و به کسانی که مدت‌ها بعد از هفت اکتبر آن‌ها را سرکوب می‌کرد و به حرف آن‌ها توجه نمی‌کرد مثل حریدی‌ها، الان یک باج سیاسی می‌دهد که بتواند در انتخابات بعدی از بخشی از آن‌ها استفاده سیاسی بکند در رای‌آوری خودش، این وضع بسیار شکننده است برای نتانیاهو و فضای عمومی، اقداماتی که الان حماس در غزه انجام می‌دهد و با گفت‌و‌گو‌های بسیار شجاعانه سیاسی در این‌باره، سلاح خودش را حفظ کرده و از طرف دیگر یک غزه دیگر در یک بخش دیگر از سرزمین‌های اشغالی به نام کرانه باختری در برابر رژیم صهیونیستی به‌وجود می‌آید.

لشکر‌های زبده رژیم صهیونیستی در این مناطق به طور کامل درگیر هستند و به این دلیل، وضع داخلی رژیم و بسته شدن بعضی از فرودگاه‌ها، بندرها و افت فراوان صادرات به‌خصوص در هایتک را که باعث ضرر رژیم صهیونیستی شد، می‌بینیم.

در سفر نتانیاهو به واشنگتن، مسیری که هواپیمای نتانیاهو رفت، کجا بود؛ برخی از کشور‌ها به این مسئله معتقدند و اجازه سفر این فرد را که سازمان‌های بین‌المللی علیه او رأی صادر کردند، به سرزمین خودشان نمی‌دهند. وضع برای صهیونیست‌ها هم در داخل خاک آمریکا و هم نظام بین الملل بر خلاف شعار‌ها و کارهای رسانه‌ای که صورت می‌گیرد در حوزه منطقه و آن موضوع طرح آبراهام، کاملا به حالت بن بستی رسیده که آن‌ها نمی‌دانند راه خروج از آن چگونه است.

سوال: آمریکا که روزی، خود را ابرقدرت دنیا می‌دانست، امروز برای برون‌رفت از پرونده ایران چه خواهد کرد؟

صدرالحسینی: راهی غیر از یک تفاهم و فهم این که دنیا در حال تغییر است، سیالیتی که امروز در نظام بین‌الملل به وجود آمده، بازیگران جدیدی را از جمله جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده، آمریکایی‌ها دیگر مثل گذشته نمی‌توانند، همان‌طور که این افول حداقل از ۱۰ سال گذشته کاملا شاخصه‌های مشخص و روشنی دارد، به ویژه در حوزه غرب آسیا؛ آمریکا باید بپذیرد که آمریکای سابق نیست، همان‌طور که رهبر شهیدمان فرمود، ترامپ افول آمریکا را تسریع می‌کند و ما هم در دور اول ریاست جمهوری او و هم در این دو سال گذشته، این را مشاهده می‌کنیم و آمریکایی‌ها باید حداقل به عنوان یک کشور قدرتمند برای خودشان به زندگی بپردازند و دخالت در امور داخلی منطقه نداشته باشند.

سوال: میدان را چطور می‌بینید؟ گفتید نیرو‌های مسلح ما دست به ماشه هستند؟

صدرالحسینی: میدان ثابت کرده است که آمادگی کامل دارد، چند بار ترامپ اعلام کرده که نیروی هوایی، پدافند، نیروی دریایی، سپاه و ایران را نابود کرده است، شاید آن شهدای مظلوم ناو دنا را می‌گوید! اما آمادگی‌ها کامل است. کوپر به عنوان یکی از فرماندهان ارتش آمریکا روز گذشته اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از تنگه هرمز، آمادگی و توان کامل را دارد.