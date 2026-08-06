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راهبردهایی که قطار اقتدار ایران را همزمان روی دو خط ریل مقاومت و دیپلماسی هدایت میکند، ایران را از تنگه هرمز تا سواحل مدیترانه به بازیگر نقش اول معادلههای منطقهای تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در چهارشنبه ۱۴ مرداد به شرح زیر است:
اربعین امسال هم گذشت، اما چه اربعینی که این بار برای ایرانیان و حامیان جریان مقاومت، رنگ دیگری داشت. جغرافیای مقاومت را در اربعین امسال میشد بهراحتی مشاهده کرد.
از شرق و غرب عالم، پرچمهای سرخ خونخواهی امام مجاهد شهید و تصویر شهیدان جنگ تحمیلی سوم در دست زائران به چشم میآمد.
اگرچه رسانههای اصلی غرب، پخش تصاویر این رویداد چند ده میلیونی را سانسور میکنند، خودشان هم میدانند که دیگر امکان پوشاندن واقعیتها را ندارند. همانطور که جلوی تصویر شکست آمریکا را در جنگ با ایران نتوانستند بپوشانند و رسانههای خودشان این روزها پر است از تحلیلهای مربوط به شکست آمریکا و اقتدار ایران. آنقدر که هر شب ما هم برای مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ فرصت نمیکنیم همه این تحلیلها را بیاوریم. تحلیلهایی درباره نشانههای فراوان استیصال و سردرگمی ترامپ در برابر راهبردهای مقتدرانه ایران.
راهبردهایی که قطار اقتدار ایران را همزمان روی دو خط ریل مقاومت و دیپلماسی هدایت میکند. ایران بازیگر نقش اول معادلههای منطقهای شده؛ از تنگه هرمز تا سواحل مدیترانه.
تنگه هرمزی که این روزها ترتیبات ایرانی کاملا بر آن حاکم است و البته گفتوگوهای ایرانی - عمانی هم برای نهایی کردن ترتیباتی که منافع ایران و امنیت آن را تثبیت کند در جریان است. ممکن است از این گفتوگوها توافقی هم بیرون بیاید، اما آن توافق هیچ ربطی به باز شدن فوری تنگه هرمز نخواهد داشت. چرا؟ چون هنوز عادت زشت تخلف و بدعهدی از سر آمریکا نیفتاده و تا ترک عادت نکند، از باز شدن تنگه هرمز، خبری نیست.
درست است، ترک عادت درد دارد، اما باید ترامپ و تیم او آن را تحمل کنند. ترامپ که فکر میکند با توئیت بازی میتواند اراده ایران را تغییر بدهد، در این چند روز چند بار سیگنال باز شدن زودهنگام تنگه هرمز را داده بود تا اقتصاد جهانی به ویژه بازار نفت را به نفع خودش تکانی داده باشد، اما او هم فهمیده که ممکن است قیمت نقت با این توئیتها کمی بالا و پایین برود، اما تنگه هرمز و حاکمیت ایرانی بر آن، بالا و پایین نمیشود و باز شدن آن با توئیت نیست، بلکه با تغییر رفتار و تصحیح تخلفات آمریکا است که عبارت آخری آن میشود اقرار ترامپ به غلط کردن.
مجله آمریکایی نیوزویک گفته که نفوذ ایران در تنگه هرمز قدرتمندتر از سلاح اتمی است و این تنگه، ابزاری برای تغییر معادلههای جهانی به شمار میرود.
اسکات مورفیلد، ستون نویس آمریکایی که حامی محافظه کار ترامپ به شمار میرود، جنگ کنونی را «یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک در تاریخ مدرن آمریکا» دانسته و گفته است: آمریکاییها میتوانند فقط سرشان را به دیوار بکوبند و بقیه موشکها و بمبهایی که در طول دههها تریلیونها دلار برای آن خرج کردند، تمام کنند.
بمبها و موشکهایی که روزنامهنگار آمریکایی از آنها گفته، همان بوده که زندگی بسیاری از مردم جهان و کشورهای اسلامی و ایران ما را از آنان گرفته است. مثل پدر، مادر و یک کودک دو ساله از خانوادهای در جزیره قشم که ۵ روز پیش با بمب ۹۰۰ کیلویی به شهادت رسیدند و امروز با تشییع روی دستان مردم، به خاک سپرده شدند. مردم ایران البته این خونهای به ناحق ریخته شده را نه میبخشند و نه فراموش میکنند و فریادشان همچنان بلند است؛ چه در شبهای سرخ تجمعات شبانه، چه در راهپیمایی اربعین و چه در هر مناسبت دیگر که: حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.