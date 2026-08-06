مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی از تصویب ۵۶۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای ۴۹ طرح در استان طی دوره فعالیت دولت چهاردهم خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاری خارجی در استان با وجود شرایط اضطراری ناشی از جنگ نیز تداوم یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نقی زهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دوره دولت چهاردهم برای ۴۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در آذربایجان شرقی به ارزش ۵۶۴ میلیون دلار از سوی سرمایه‌گذاران ۱۲ کشور جهان مجوز صادر شده است.

وی افزود: از این میزان، سرمایه‌گذاری خارجی ۴۰ طرح در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات به ارزش ۵۶ میلیون دلار محقق شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، ۹ طرح به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار در بخش‌های صنعت و معدن به تصویب رسید و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اقدامات لازم برای اجرای این طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۹ میلیون دلار در استان جذب و عملیاتی شد.

زهی در ادامه با اشاره به وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی اظهار کرد: این مرکز در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها، اقداماتی از جمله شناسایی فرصت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان، پذیرش هیئت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از کشور‌های مختلف برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری امور سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار دارد.