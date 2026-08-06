گروه بین المللی پزشکان مدافع حقوق بشر اعلام کرد که اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی گزارشی پزشکی را به این نهاد تحویل داده است که تایید می‌کند دکتر «حسام ابوصفیه» دچار آسیب‌هایی در چشم، سر و قفسه سینه خود شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گروه بین المللی پزشکان مدافع حقوق بشر افزود: ما درخواست‌هایی را به دادگاه اداری اسرائیل ارائه کرده‌ایم تا اجازه داده شود یک پزشک مستقل، دکتر حسام ابوصفیه را معاینه کند.

وزارت بهداشت فلسطین در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۸ دی ۱۴۰۳) اعلام کرد که دکتر حسام ابوصفیه رئیس بیمارستان کمال عدوان در استان شمال غزه، به دست رژیم صهیونیستی به اسارت برده شده است.

رژیم صهیونیستی روز قبل از اسیر کردن ابوصفیه، با حمله به بیمارستان کمال عدوان آن را به آتش کشید و بیش از ۳۵۰ فلسطینی اعم از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی از جمله حسام ابوصفیه رئیس بیمارستان را به اسارت برد.

این اقدام رژیم صهیونیستی موج گسترده‌ای از محکومیت را در میان کشور‌های عربی و سراسر جهان به همراه داشته است.

دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه، از جمله اسرای فلسطینی بود که قرار بود در چارچوب توافق آتش‌بس اخیر آزاد شود.

او در جریان جنگ بازداشت شد و با وجود شرایط سخت، از ترک بیمارستان خودداری کرد و حتی پس از بمباران این مرکز، در کنار بیمارانش باقی ماند؛ در حالیکه پسرش ابراهیم در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) به شهادت رسید.