پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه مصر ضمن هشدار درباره ادامه خشونت شهرکنشینان صهیونیست علیه غیرنظامیان فلسطینی گفت: تا زمانی که مردم فلسطین از حقوق مشروع خود محروم باشند، رژیم اسرائیل از امنیت برخوردار نخواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «بدر عبدالعاطی» در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو کمیته وزرای عرب که وظیفه اقدام بینالمللی برای مقابله با سیاستها و اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل در قدس اشغالی را بر عهده دارد، افزود: در سایه نقض اماکن مقدس از سوی اسرائیل، تضعیف وضعیت تاریخی و قانونی موجود در قدس و ریختن خون مردم فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه همزمان با اظهارات علنی در مورد طرحهای آواره کردن فلسطینیان از سرزمینشان، مسئله فلسطین در حال عبور از یک نقطه عطف بسیار خطرناک و شاید خطرناکترین در تاریخ خود است.
او افزود: در حالیکه یورش افراطگرایان به مسجد الاقصی و تهدید آزادی عبادت برای مسلمانان و مسیحیان، با حمایت وزرای افراطی در کابینه اسرائیل، تقریبا به امری روزمره تبدیل شده است، اوضاع در قدس شرقی شاهد وخامت مداوم است.
وزیر امور خارجه مصر همچنین به حفاریهای مداوم رژیم اسرائیل در زیر محوطه مسجدالاقصی اشاره کرد که امنیت و حفظ این مکان مقدس را تهدید میکند.
او با بیان اینکه اقدامات کنونی رژیم اسرائیل نشان دهنده تلاشی ناامیدانه برای تغییر وضع تاریخی و قانونی موجود در قدس و پایان دادن به قیمومیت هاشمی بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی است، تاکید کرد که این تلاشها هم قدیمی و هم جدید هستند و کنترل یا امنیت بیشتری برای رژیم اسرائیل به ارمغان نخواهد آورد، بلکه منجر به انفجار اوضاع و از دست دادن کنترل میشوند.
عبدالعاطی بار دیگر تاکید کرد که مصر بطور کامل، همه اقدامات و سیاستهای رژیم اسرائیل با هدف یهودیسازی قدس اشغالی، تغییر ذاتی و هویت عربی و اسلامی و مسیحی آن یا تحمیل وقایع جدید بر روی زمین که وضعیت قانونی، تاریخی و جمعیتی آن را تحت تاثیر قرار میدهد، رد میکند.
او افزود که قاهره همه تلاشها برای تضعیف وضع موجود تاریخی و قانونی اماکن مقدس به ویژه اماکن مقدس اسلامی و در راس آنها مسجدالاقصی و همچنین اماکن مقدس مسیحی را محکوم میکند.
عبدالعاطی همچنین مخالفت مصر با هرگونه تلاش برای تحمیل تقسیم زمانی یا مکانی مسجد الاقصی را اعلام کرد و افزود که این موضوع، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی ایجاد میکند.
او با بیان اینکه ادامه سیاستهای کنونی رژیم اسرائیل فقط منجر به تشدید بیشتر تنشها و تحریک درگیری توسط افراطگرایان خواهد شد، تاکید کرد که دستیابی به امنیت و ثبات بدون یک راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین غیرممکن است و تا زمانی که مردم فلسطین از حقوق مشروع خود محروم باشند، رژیم اسرائیل از امنیت برخوردار نخواهد بود.
وزیر امور خارجه مصر گفت: الحاق خاموش و گسترش خطرناک شهرکسازی که با سرعتی بیسابقه در حال بلعیدن آنچه از سرزمینهای فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی باقی مانده است، نشاندهنده سیاست آشکار اسرائیل با هدف تکهتکه کردن سرزمین فلسطین و تحمیل محاصره جغرافیایی، انسانی و نظامی بر فلسطینیان است.
عبدالعاطی با بیان اینکه خشونت و تروریسم شهرکنشینان صهیونیست و نقضهای مکرر و حملات مداوم علیه غیرنظامیان فلسطینی، به سیاست رسمی کابینه رژیم اسرائیل تبدیل شده است، هشدار داد که ادامه این اقدامات، کل منطقه را به ورطهای خطرناک سوق میدهد .
او تاکید کرد که مصر بار دیگر هرگونه تلاش یا طرحی را که با هدف آواره کردن مردم فلسطین یا جدا کردن آنها از سرزمینشان، چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه و همچنین قدس شرقی تحت هر عنوانی انجام شود، قاطعانه رد میکند.
وزیر خارجه مصر افزود که مرحله کنونی نیازمند حفظ وحدت فلسطین و تلاشهای هماهنگ برای مقابله با چالشهایی است که مسئله فلسطین را هدف قرار میدهند.
عبدالعاطی تاکید کرد که تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و دستیابی به صلحی عادلانه و جامع همچنان تنها راه تضمین امنیت و ثبات در منطقه است.
وزیر امور خارجه مصر همچنین بر حمایت بیدریغ کشورش از حقوق مشروع مردم فلسطین، بهویژه حق تعیین سرنوشت و تاسیس کشور مستقل آنها در سرزمینشان، تاکید کرد.