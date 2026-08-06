اداره مهاجرت آمریکا، دکتر بَرهانو کیبِرْت، استاد برگزیده سال دانشگاه مِریلَند را هنگام بازگشت از نشست علمی، به اتهام پایان اعتبار روادید بازداشت کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بازداشت استاد برگزیده سال دانشگاه مِریلَند در فرودگاه دالاس، موج تازه‌ای از نگرانی درباره تشدید برخورد‌های مهاجرتی دولت آمریکا با پژوهشگران خارجی ایجاد کرده است.

اداره مهاجرت آمریکا، دکتر بَرهانو کیبِرْت، شهروند اتیوپی را هنگام بازگشت از نشست علمی، به اتهام پایان اعتبار روادید بازداشت کرد.

دانشگاه مِریلَند آزادی فوری دکتر بَرهانو کیبِرْت را خواستار شده و اعلام کرده او دارای مجوز معتبر کار است.

این اقدام در ادامه بازداشت یک پژوهشگر دانشگاه جانز هاپکینز روی داده و بار دیگر انتقاد‌ها از سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را تشدید کرده است.