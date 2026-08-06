پس از ماه‌ها بلاتکلیفی مدیریتی، مجلس سنای آمریکا با انتصاب «اِريکا شُوارتْز» به ریاست مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا موافقت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی به دکتر «اریکا شوارتز» برای تصدی ریاست مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) رای مثبت داد و بدین ترتیب، او نخستین مدیر دائم این نهاد بهداشتی در حدود یک سال گذشته شد.

شوارتز در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، معاون جراح کل آمریکا بود؛ و پیش از آن نیز به‌عنوان پزشک نیروی دریایی و مدیر ارشد پزشکی در گارد ساحلی آمریکا فعالیت می‌کرد.

از اوت ۲۰۲۵، زمانی که رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت دولت ترامپ، سوزان مونارز را پس از ۲۹ روز حضور در این سمت برکنار کرد، مجموعه‌ای از مدیران موقت هدایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها را بر عهده داشتند.

خانم شوارتز اکنون جایگزین «جی باتاچاریا» می‌شود که از فوریه، همزمان با ریاست موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، مدیریت این مرکز را نیز بر عهده داشت.

بر اساس قانون فدرال، دولت ترامپ موظف بود در ماه مارس نامزد خود برای مدیر دائمی این نهاد (سی دی سی) را معرفی کند، اما معرفی شوارتز یک ماه پس از پایان این مهلت انجام شد.

شوارتز به‌عنوان مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، مسئول نظارت بر اقدامات و واکنش‌های بهداشت عمومی این کشور از جمله تایید توصیه‌های مربوط به واکسن‌ها و کمک به مهار شیوع بیماری‌ها خواهد بود.

او این مسئولیت را در شرایطی بر عهده می‌گیرد که آمریکا با بحران سرخک مواجه است؛ این کشور بالاترین شمار موارد ابتلا به سرخک را در ۳۵ سال گذشته ثبت کرده است.

علاوه بر این، شیوع فزاینده سیکلوسپوریازیس، یک عفونت انگلی مرتبط با مصرف کاهوی آیسبرگ خردشده، از دیگر چالش‌های پیش روی او خواهد بود. شوارتز همچنین باید با افزایش تردید نسبت به واکسن‌ها مقابله کند؛ پدیده‌ای که به گفته برخی کارشناسان، مواضع و سیاست‌های رابرت اف. کندی جونیور آن را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، کندی که سابقه فعالیت علیه واکسیناسیون دارد، در ماه ژانویه جدول واکسیناسیون کودکان را تغییر داد تا تزریق واکسن‌های عمومی کمتری برای همه کودکان توصیه شود و یک قاضی فدرال در ماه مارس اجرای این تغییر را متوقف کرد.

وزیر بهداشت دولت ترامپ سال گذشته اعضای هیئت مشورتی واکسن مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها را برکنار کرد و گروهی را که خود انتخاب کرده بود جایگزین آنها کرد؛ گروهی که بسیاری از اعضای آن نسبت به واکسن‌های کووید-۱۹ تردید دارند.