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نشنال اینترست از ترامپ خواست این بار نیز با عمل به توصیه مشهور رودی جولیانی، پیروزی را اعلام کند و همین حالا به این فاجعه پایان دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نشنال اینترست نوشت: پس از آنکه دولت ترامپ حملات برنامهریزیشده آخر هفته را لغو کرد، اکنون روشن شده است که آمریکا تمایلی به تشدید درگیری با ایران ندارد.
هفته گذشته نشانههای نگرانکنندهای وجود داشت که ارتش آمریکا در حال برنامهریزی برای حمله به زیرساختهای انرژی ایران بوده است، در مقابل، ایران نیز دامنه جنگ را گسترش داده که میتواند چه بهطور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود، بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از جمله با حمله به تأسیسات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین حملات نیروهای نیابتیاش به یکی دیگر از گلوگاههای مهم انتقال نفت جهان، یعنی تنگه بابالمندب.
علاوه بر این، احتمال میرود ایران حمله سایبری به تأسیسات آب ایالت مینهسوتا را نیز انجام داده باشد؛ حملهای که از آن بهعنوان یکی از شدیدترین حملات سایبری سالهای اخیر علیه آمریکا یاد میشود.
به این ترتیب، ایران نشان داده است که در صورت هرگونه هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی این کشور، قادر است در مقیاسی جهانی دست به اقدام تلافیجویانه بزند.
حمله آمریکا به زیرساختهای انرژی ایران نهتنها به سقوط حکومت این کشور منجر نمیشود، بلکه در عوض باعث افزایش شدید قیمت جهانی انرژی بر اثر حملات تلافیجویانه ایران به تأسیسات انرژی آسیبپذیر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ادامه حملات حوثیها در تنگه بابالمندب و همچنین حملات سایبری بیشتر ایران علیه آمریکا میگردد، در این صورت چه باید کرد؟
سرمایهگذاران باتجربه میدانند که گاهی بهتر است زیان خود را بپذیرند و از یک سرمایهگذاری ناموفق خارج شوند، نه اینکه تا نابودی کامل به آن ادامه دهند.
ترامپ، با وجود تمام لفاظیهایش، در عمل تمایل چندانی به صدور دستور حمله به زیرساختهای انرژی ایران ندارد.
اما گام بعدی برای او دشوارتر خواهد بود؛ زیرا به نظر میرسد ویژگیهای شخصیتی او اجازه نمیدهد بپذیرد که جنگش علیه ایران شکست خورده است.
با این حال، ترامپ که همواره در تغییر برداشت عمومی از واقعیت به سود خود مهارت داشته، بهتر است این بار نیز به توصیه مشهور رودی جولیانی در ماجرایی دیگر عمل کند: «بگو پیروز شدیم و تمامش کن» به بیان دیگر، پیروزی را اعلام کند و همین حالا به این فاجعه پایان دهد.