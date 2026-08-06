به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی که از روز سه‌شنبه در رم آغاز شده، فردا هم ادامه دارد. این مذاکرات بر موضوع مرز‌ها و مکانیسم‌های نظارت بر اجرای ترتیبات امنیتی، از جمله عقب‌نشینی ارتش صهیونیستی و خلع سلاح حزب‌الله، متمرکز بوده است.

این دومین دور از مذاکرات سه روزه در رم است که در ادامه ۵ دور مذاکرات قبلی در واشنگتن برگزار می‌شود. این منبع لبنانی افزود که هیئت لبنانی پیشنهاد خود درباره مرز‌ها را در نشست سیاسی ارائه داده است.

الجزیره نوشت که نکته حائز اهمیت در این دور این بود که برای نخستین بار، هیئت صهیونیست از شرط خود مبنی بر اولویتِ «خلع سلاح حزب‌الله» پیش از بحث درباره مرز‌ها عقب‌نشینی کرده است.

هیئت لبنانی پیشنهاد داده است که مناطق «الخیام» یا «بنت‌جبیل» به عنوان مناطق آزمایشی جدید تعیین شوند. در این مناطق، ارتش لبنان مسئولیت امنیتی کامل را بر عهده می‌گیرد و در مقابل، نظامیان صهیونیست عقب‌نشینی محدودی خواهند داشت.

همزمان با این گفتگوها، تنش‌های داخلی در لبنان بالا گرفته است. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، دولت لبنان را به توقف «امتیازدهی میدانی» فراخواند و خواستار توجه به حاکمیت ملی لبنان شد.

این مذاکرات در حالی ادامه دارد که از آغاز درگیری‌ها در ماه مارس گذشته، بنا بر اعلام مقامات لبنانی، ۴۳۳۳ نفر شهید و بیش از ۱۲ هزار نفر زخمی و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی آتش بس اعلام شده در لبنان را نیز مکررا نقض کرده و هزاران لبنانی را در مدت آتش بس مورد ادعای خود شهید و زخمی کرده است.