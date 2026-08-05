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در پی موج گسترده حملات موشکی و پهپادی روسیه، دبیرکل ناتو اعلام کرد که با رئیس جمهور اوکراین گفتوگو کرده تا تحویل سامانههای دفاع هوایی بیشتر به این کشور را بررسی کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این گفتوگوها در حالی صورت میگیرد که مسکو بمباران شهرها و زیرساختهای حیاتی اوکراین را تشدید کرده و متحدان کی یف در ناتو را برای تقویت قابلیتهای دفاعی اوکراین تحت فشار قرار داده است.
مارک روته در بیانیهای که در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت: «با ولودیمیر زلنسکی در مورد آخرین حملات وحشتناک موشکی و پهپادی روسیه به شهرهای اوکراین صحبت کردم. من در حال بحث با متحدان هستم تا روشهای تامین فوری دفاع هوایی مورد نیاز اوکراین را بررسی کنم.»
طبق بیانیه کتبی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین، روسیه در آخرین حمله شبانه خود، ۲۸ موشک از جمله ۲۴ موشک بالستیک و ۱۱۵ پهپاد انفجاری به سمت اوکراین شلیک کرد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات شبانه گستردهای را به اهداف حمل و نقل، لجستیک و مراکز توزیع در سراسر کی یف و منطقه اطراف آن انجام دادهاند.