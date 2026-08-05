میز ارتباطات مردمی بهزیستی آذربایجان‌غربی برگزار و به مسائل و مشکلات تعدادی از مراجعان رسیدگی شد.

رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم و مددجویان بهزیستی آذربایجان‌غربی

رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم و مددجویان بهزیستی آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تحقق رویکرد تکریم ارباب‌رجوع، افزایش شفافیت در ارائه خدمات و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی، میز ارتباطات مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان‌غربی طبق روال چهارشنبه‌های هر هفته با حضور افشین موسوی، قائم‌مقام مدیرکل، معاونان تخصصی، مدیر بهزیستی شهرستان ارومیه و رئیس اداره پذیرش و هماهنگی در محل ستاد اداره کل برگزار شد.

در این برنامه، جمعی از مراجعان به صورت حضوری مسائل، درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را با مسئولان مربوطه مطرح کردند و هر یک از پرونده‌ها به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در این نشست، ضمن استماع دقیق درخواست‌های شهروندان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات صادر کردند و بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به مطالبات جامعه هدف تأکید شد.

برگزاری مستمر میز ارتباطات مردمی، یکی از برنامه‌های راهبردی اداره کل بهزیستی آذربایجان‌غربی در راستای توسعه ارتباط مستقیم با مردم، افزایش رضایتمندی مراجعان، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مؤثر به نیازهای جامعه هدف است؛ برنامه‌ای که با هدف ایجاد تعامل سازنده میان مدیران و شهروندان، هر هفته برگزار می‌شود تا زمینه رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به درخواست‌های مردمی فراهم شود.