به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی با اشاره به برخورد قاطع با اشاعه دهنده گان فساد و فحشاء از طریق فروش و تبلیغ پوشاک نامتعارف و انتشار محتوای مبتذل در اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی گفت: با رصد و پایش فنی و اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی، ۵ فروشنده پوشاک نامتعارف و مبتذل در سطح شهرستان را که از طریق تولید و انتشار محتوای هنجارشکنانه و خلاف منافی عفت در شبکه‌های اجتماعی عمدتاً اینستاگرام، شناسایی کردند.

وی افزود: فروشندگان ابتدا لباس های مبتذل و نامتعارف را در معابر در دست گرفته، سپس از طریق تولید و محتوا و انتشار در صفحات اینستاگرامی به فروش می‌رساندند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از مهر و موم ۵ باب مغازه در این زمینه توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان خبر داد و افزود: تبلیغ لباس های نامتعارف و دارای تصاویر مبتذل خلاف قانون و مصداق اشاعه فساد و فحشا است و پلیس در این زمینه برخوردقاطع قانونی خواهد کرد.