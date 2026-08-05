پخش زنده
امروز: -
مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی «ره» خوزستان گفت: با حمایت بنیاد برکت، حدود ۳۷۰ نفر از زائران از جمله زائر اولیهای استان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس اسلامیپور اظهار کرد: فراهم کردن زمینه تشرف زائران به عتبات عالیات، یکی از ارزشمندترین خدمات فرهنگی و اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در ایام اربعین است؛ چراکه بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی تاکنون امکان حضور در این سفر معنوی را نداشتند.
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) علاوه بر پشتیبانی گسترده از مواکب و خدماترسانی در مرزهای شلمچه و چذابه، با اعزام این زائران، تلاش کرده است تا سهمی در تحقق آرزوی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) داشته باشد.
اسلامیپور در ادامه تاکید کرد: خدمت به زائران اربعین، جلوهای از خدمت خالصانه به مکتب سیدالشهدا(ع) است و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یعنی بنیاد برکت با تمام ظرفیت، در کنار مردم و زائران حسینی خواهد بود.