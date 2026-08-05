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مقامات آمریکایی اعلام کردند: در تیراندازی جمعی روز چهارشنبه در پراسپکت هیل واقع در ایالت کارولینای شمالی، دست کم سه نفر کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر کلانتری شهرستان کاسول اعلام کرد که حدود ساعت ۸ صبح به وقت محلی گزارشی مبنی بر تیراندازی در یک خانه در جاده بروکس دریافت شد و با مراجعه ماموران، چندین قربانی در محل پیدا شد.
این دفتر افزود که یک نفر به بیمارستان دانشگاه دوک منتقل شد، در حالیکه سه نفر دیگر در محل حادثه جان باختند.
تونی دوردن کلانتر پراسپکت هیل تأیید کرد که سه نفر از جمله فرد مظنون به تیراندازی کشته شدهاند. نفر چهارم به بیمارستان منتقل شده است.
مقامات گفتند که همه قربانیان تیراندازی بزرگسال بودند، اما هنوز مشخص نیست که چه نسبتی با یکدیگر داشتهاند.
پلیس تاکنون اطلاعاتی در مورد مظنون یا انگیزه احتمالی این تیراندازی منتشر نکرده است.
بازرسان صحنه جرم در حال جمعآوری شواهد و مصاحبه با شاهدان هستند.
سه روز پیش بود که منابع خبری گزارش دادند که بر اثر حادثه تیراندازی در یک رستوران در شهر توین فالز ایالت آیداهو دستکم سه نفر جان باختند و ۲ نفر نیز زخمی شدند.
آمریکا در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه جرایم و خشونتهای تیراندازی دستجمعی بوده است.
سازمان آرشیو خشونتهای مسلحانه (GVA) پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح گرم و سرد جان خود را از دست دادند.