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حضور گسترده مردم آذربایجانغربی در رزمگاه شبانه به فصل یکصدو پنجاه و هشتمین رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع شبانه مردم و مسئولان در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، تجلی همبستگی اجتماعی، اتحاد، وطندوستی و پاسداری از ارزشهای نظام و انقلاب است.
شرکت کنندگان دراین تجمعات با اعلام اینکه تا رسیدن به پیروزی نهایی در سنگرخیابان حضور خواهند داشت برتقویت وحدت و انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئههای تفرقه افکنانه دشمن تاکید کردند.
مردم انقلابی آذربایجان غربی ضمن محکوم کردن جنایات و توطئههای دشمنان، بر پیروی از ولایت فقیه و مسیر شهدا را چراغ راه ملت ایران عنوان کردند.