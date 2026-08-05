حضور گسترده مردم آذربایجان‌غربی در رزمگاه شبانه به فصل یکصدو پنجاه و هشتمین رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع شبانه مردم و مسئولان در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، تجلی همبستگی اجتماعی، اتحاد، وطن‌دوستی و پاسداری از ارزش‌های نظام و انقلاب است.

شرکت کنندگان دراین تجمعات با اعلام اینکه تا رسیدن به پیروزی نهایی در سنگرخیابان حضور خواهند داشت برتقویت وحدت و انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمن تاکید کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی ضمن محکوم کردن جنایات و توطئه‌های دشمنان، بر پیروی از ولایت فقیه و مسیر شهدا را چراغ راه ملت ایران عنوان کردند.