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نمایندگان کشورهای عضو گروه بریکس در نشستی در هند درباره توسعه خدمات آماری ملی و ابتکارها و نوآوریها در این عرصه تبادلنظر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این گفتوگوها در جریان نشست ۲ روزه رؤسا و مقامات سازمانهای ملی خدمات آماری کشورهای عضو بریکس در شهر لکنو مرکز ایالت اوتار پرادش در شمال هند انجام شد.
در این نشست، کارشناسان، تجربیات، رویکردهای نوآورانه و ابتکارهای استراتژیک خود را با هدف بهبود سیستمهای انتشار دادهها، افزایش دسترسی و گسترش استفاده از آمار رسمی در عصر دیجیتال به اشتراک گذاشتند.
بنا بر اعلام منابع دولتی هند، پیشنویس نشریه آماری مشترک بریکس ۲۰۲۶ در این نشست ارائه شد.
این رویداد بیش از ۳۵۰ مقام و کارشناس از ۱۰ کشور عضو بریکس شامل جمهوری اسلامی ایران، برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی و امارات متحده عربی را گرد هم آورد.
علاوه بر روسای خدمات آماری ملی کشورهای عضو بریکس، نمایندگان سازمانهای دولتی، جامعه دانشگاهی، اندیشکدهها و سازمانهای جامعه مدنی نیز در این نشست حضور داشتند.
هند در سال ۲۰۲۶ ریاست دورهای بریکس را برعهده دارد و در این چارچوب، میزبان رویدادها برای توسعه همکاری میان اعضای این گروه است.