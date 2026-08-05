به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: یک کشتی در سواحل یمن از انفجار مهیب در نزدیکی خود خبر داده است.

در این بیانیه آمده است: این حادثه در ۹۵ مایل دریایی (۱۷۶ کیلومتری) جنوب شرقی عدن واقع در یمن روی داده است.

بر اساس بیانیه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، همه خدمه کشتی «در سلامت کامل» هستند.

این دومین حادثه دریایی در آب‌های یمن در روز چهارشنبه است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس ساعاتی پیش نیز از وقوع حادثه‌ای در ۹ مایل دریایی (حدود ۱۶ کیلومتری) جنوب غربی المخا یمن که در نزدیکی تنگه باب‌المندب واقع است، خبر داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای از حمله موشکی به یک نفتکش عربستانی خبر داد.