به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۶ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۳۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۸ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: مَنْ تَصَدَّقَ فى يَوْمٍ اَو لَيْلَةٍ اِنْ كَانَ يَوْمٌ فَيَوْمٌ وَ اِنْ كانَ لَيْلَةٌ فَلَيْلٌ دَفَعَ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ الْهَمَّ وَ السَّبُعَ وَ ميتَةَ السُّوءِ.

هر كس در روز و يا شب صدقه بدهد ، اگر روز است روز و اگر شب است، شب ، خداوند از او غم و اندوه، درنده و مرگ بد را دور مى كند. (ثواب الأعمال ص ۱۴۰)

احکام شرعی:

شركت وكيل در سود مضاربه

سوال) اگر کسى مالى را به وکيلش بدهد تا با آن با شخص معينى مضاربه بنمايد و وکيل با عامل، قرارداد كند که اضافه بر مبلغى که مالک توقع سود بردن دارد از او بگيرد، آيا مقدار زياده به او تعلق دارد يا به مالك؟

جواب ) هر مقدار سود پول ولو با چانه‌زنىِ وکيل براى سرمايه منظور شده، اختصاص به مالکِ سرمايه دارد و وکيل در آن سهمى ندارد، ولى وکيل مى‌تواند بابت حق‌الزحمه وکالت خود چيزى از مالکِ سرمايه به عنوان مزد مطالبه نمايد. (استفتائات مقام معظم رهبری)