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مقامات رومانی به دلیل کمبود برق ناشی از خشکسالی تصمیم به راه اندازی مجدد یک نیروگاه زغال سنگ متعلق به ۷۰ سال پیش گرفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی کمبود برق، مقامهای رومانی نیروگاه حرارتی پاروشِن را که ۷۰ سال پیش ساخته شده بود، بار دیگر راهاندازی کردهاند تا تعادل شبکه انرژی این کشور را بازیابی کنند.
بر اساس این گزارش، این نیروگاه دارای ۴۰ هزار تن ذخیره زغالسنگ است و ظرفیت اسمی آن ۱۵۰ مگاوات اعلام شده است.
واحدهای این نیروگاه صبح روز دوشنبه راهاندازی شدند و امروز نیز کل نیروگاه حرارتی به شبکه سراسری برق رومانی متصل شد.