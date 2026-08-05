کشف پرونده قتل و دستگیری قاتل در ریگان
فرمانده انتظامی ریگان گفت: پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد قتل در یکی از محلههای حاشیه شهر، بلافاصله تیمهای تخصصی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم، روند بررسیهای تخصصی را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
فرمانده انتظامی ریگان گفت: پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد قتل در یکی از محلههای حاشیه شهر به دلیل اختلافات شخصی در اواخر خرداد ماه سال جاری، بلافاصله تیمهای تخصصی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم، روند بررسیهای تخصصی را آغاز کردند.
سرهنگ "تاج آبادی" افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهرهگیری از سرنخهای به دستآمده، هویت قاتل و ۳ نفر همدست وی شناسایی که در نهایت توسط پلیس آگاهی شهرستان دستگیر، یک قبضه سلاح ممنوعه از آنان کشف و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.