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وقتی با زبان و گویشی با قائد شهید امت حرف‌ها برای گفتن داری

در دارالذکر حرم مطهر رضوی هیچکس ملیت اش را با خود نیاورده است همه تنها دلتنگ امام شهید هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۲۲:۳۸
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برچسب ها: رهبر شهید ، حرم مطهر رضوی ، حرم امام رضا (ع)
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