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زبان معیار ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

گزارش زبان معیار با هدف پاسداشت زبان فارسی و صیانت از این میراث گرانبها را مشاهده کنید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۲۲:۳۱
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برچسب ها: زبان معیار ، زبان فارسی
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