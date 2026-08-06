به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سعید عزیزی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر غرق شدن فردی در یک استخر شن شویی، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی ۳۷ ساله در این استخر دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه جسد فرد متوفی پس از انجام اقدامات قانونی برای بررسی‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد، افزود: تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت و جزئیات دقیق این حادثه ادامه دارد و شهروندان باید از ورود به استخر‌های کشاورزی، شن‌شویی و مکان‌های فاقد تجهیزات ایمنی و نجات خودداری کنند.