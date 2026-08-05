با استمرار الگو‌های تابستانی در آذربایجان غربی شاهد جوی آرام و پایدار در استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استقرار مرکز پرارتفاع جنب حاره بر منطقه جوی پایدار در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود.

وزش باد عمدتا در نیمه جنوبی استان پیش بینی می‌شود که در ساعاتی از روز سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت.

براساس الگو‌های دمایی تغییرات محسوس دمایی در سطح استان روی نخواهد داد و همچنان شاهد تداوم گرمای هوا در آذربایجان غربی خواهیم بودیم .