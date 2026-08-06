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فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از کشف یک قبضه سلاح شکاری وینچستر غیرمجاز و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز توسط مأموران بخش انتظامی شوقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ علی طاهری گفت : راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاحهای غیرمجاز، مأموران بخش انتظامی شوقان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک شکارچی غیرمجاز را شناسایی و در بازرسی از وی، یک قبضه سلاح شکاری وینچستر غیرمجاز به همراه مقداری ساچمه، یک دستگاه ساچمهزن و ۲ فشنگ غیرمجاز کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: پلیس با دارندگان سلاح و شکارچیان غیرمجاز که امنیت و محیطزیست را به مخاطره میاندازند، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.