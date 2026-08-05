این آتش‌سوزی که با نام «گان» شناخته می‌شود، عصر دوشنبه آغاز شد و به سرعت در میان علف‌های خشک، بوته‌ها و جنگل‌های بلوط گسترش یافت.

دستورات تخلیه برای شش منطقه صادر و به ساکنان چهار منطقه همجوار توصیه شد برای ترک منازلشان آماده باشند.

پناهگاه‌هایی برای اسکان ساکنان و نگهداری از حیوانات کوچک و بزرگ به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است.



مقامات محلی نیز وضع اضطراری اعلام کردند تا امکان درخواست منابع اضافی فراهم شود.

بیش از ۲۵۰ نفر از آتش‌نشانان در عملیات اطفا مشارکت داشتند که با ۵۰ خودروی آتش‌نشانی، هشت تانکر آب، چهار بالگرد، ۱۶ بولدوزر و ۱۶ تیم پیاده پشتیبانی می‌شدند.

آتش‌نشانان با توپوگرافی شیب‌دار، دمای بالا و پوشش گیاهی بسیار خشک مواجه بودند.

تا عصر سه‌شنبه هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت به ساختمان‌ها منتشر نشد و فعالیت آتش در پایان روز کاهش یافت اما بالگردها به پشتیبانی شبانه ادامه دادند.

علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.