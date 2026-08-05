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دو صدا، یک پروژه؛ فرزند نامشروع بی بی سی فارسی چطور متولد شد؟

در این گزارش به نقش بی بی سی فارسی در تشکیل شبکه ایران اینترنشنال پرداخته شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۲۲:۲۳
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برچسب ها: ایران اینترنشنال ، شبکه‌های فارسی زبان
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