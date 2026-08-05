خروش انقلابی مردم ارومیه در تجمعات شبانه به موج صدوپنجاه و هشتم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی و ولایت‌مدار ارومیه در یکصدو پنجاه و هشتمین موج از خروش انقلابی و حماسی خود ضمن محکوم کردن یاوه گویی‌ها و ادعاهای دروغ ترامپ بر ادامه ایستادگی در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.

مردم ارومیه با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح کشور دشمن را وادار به شکست کرده است اعلام کردند استمرار این پیروزی ها نیازمند هوشیاری و بصیرت و وحدت مردم و مسئولان است.