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هیئت روئینگ آذربایجانغربی در ارزیابی های سالانه موفق به کسب عنوان هیئت برتر کشور در سال ۱۴۰۳ و رتبه نخست حوزه ورزش بانوان استان در سال ۱۴۰۴ شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با کسب دو عنوان برتر ورزشی مورد تقدیر قرار گرفت.
مجید رستگاری، مدیرعامل شرکت و رئیس هیئت روئینگ استان آذربایجانغربی، به پاس عملکرد موفق در توسعه ورزش روئینگ و مدیریت اثربخش این هیأت، با اهدای دو لوح سپاس از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان مورد تقدیر قرار گرفت.
این تقدیرها در پی کسب موفقیتهای ارزشمند هیئت روئینگ آذربایجانغربی در ارزیابیهای سالانه صورت گرفت؛ بهگونهای که این هیئت موفق به کسب عنوان هیئت برتر کشور در ارزیابی سال ۱۴۰۳ و همچنین رتبه نخست ارزیابی حوزه ورزش بانوان استان در سال ۱۴۰۴ شد.
در متن این لوحهای سپاس، مدیریت هوشمندانه، برنامهریزی منسجم، مسئولیتپذیری، تلاشهای صادقانه و نقش مؤثر در توسعه ورزش و کسب افتخارات ملی، از مهمترین دلایل این تقدیر عنوان شده است.
در کنار این موفقیتها، شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی طی نزدیک به دو سال گذشته، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از ورزش قهرمانی، امکانات موجود در سدهای شهرچای ارومیه و مهاباد را برای برگزاری اردوها و تمرینات تیمهای ملی روئینگ بانوان و آقایان در اختیار فدراسیون روئینگ قرار داده است. بهرهمندی از ظرفیتهای مناسب این دو سد، زمینه برگزاری اردوهای منظم تیمهای ملی و آمادهسازی ورزشکاران برای حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی را فراهم کرده است.
بیشک این موفقیتها حاصل تعامل سازنده، برنامهریزی هدفمند و حمایتهای مستمر مجموعه شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی از ورزش قهرمانی و تلاش تمامی اعضا، مربیان، ورزشکاران و دستاندرکاران هیأت روئینگ استان است. این رویکرد، علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ورزش روئینگ آذربایجانغربی در سطح کشور ایفا کرده است.