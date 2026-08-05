وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای شرکت در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وارد بیشکک قرقیزستان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان پس از شرکت در دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد، برای شرکت در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با استقبال سفیر ایران و مقامات ارشد وزارت صنعت قرقیزستان، در صدر هیئتی وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.

سیدمحمد اتابک که به نمایندگی از محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور کشورمان راهی قرقیزستان شده است، در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی بیشکک گفت: در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موضوعات کلیدی روابط تجاری و اقتصادی فیمابین ایران و اتحادیه اوراسیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر صمت افزود: توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، استفاده از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کشور‌های عضو به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا و غرب و نیز بررسی آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا، از اهداف این سفر خواهد بود.

وزیر صمت همچنین به دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در شهر اسلام‌آباد اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوعات در دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و دو کشور به توافقات خوبی در زمینه افزایش سطح مبادلات اقتصادی دست پیدا کردند.

وی به دیدار و مذاکره با نخست‌وزیر پاکستان اشاره کرد و گفت: در این ملاقات، گزارشی از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ارائه و بر ضرورت اجرایی شدن توافق‌های فیمابین تاکید شد.

جمهوری اسلامی ایران از دو سال پیش عضویت ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بدست آورده و با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا، تعرفه بیش از ۸ هزار قلم کالای صادراتی از ایران به کشور‌های عضو این اتحادیه، به صفر درصد رسیده است.

روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.