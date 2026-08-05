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رئیس اورژانس اجتماعی شهرستان پیرانشهر از ارائه خدمات تخصصی به بیش از ۲۰۰زائر اربعین حسینی در مرز تمرچین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آکو احمدی، رئیس اورژانس اجتماعی شهرستان پیرانشهر، از ارائه خدمات تخصصی به بیش از ۲۰۰ زائر اربعین حسینی در مرز تمرچین خبر داد.
احمدی با اشاره به استقرار تیم اورژانس اجتماعی در مرز تمرچین اظهار داشت: «همزمان با آغاز تردد زائران اربعین، کارشناسان اورژانس اجتماعی با حضور مستمر در محل، خدمات مشاورهای، روانشناختی، راهنمایی و حمایتهای اجتماعی را به زائران ارائه کردهاند و تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند.»
وی افزود: «ارائه مشاوره فردی، راهنمایی زائران، حمایت روانی از افراد نیازمند، معرفی خدمات تخصصی سازمان بهزیستی، اطلاعرسانی درباره فعالیتهای اورژانس اجتماعی و معرفی خط تلفن ۱۲۳ از جمله خدماتی است که توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی در مرز تمرچین ارائه میشود.»
رئیس اورژانس اجتماعی شهرستان پیرانشهر با تأکید بر اهمیت حضور نیروهای متخصص در ایام اربعین گفت: «هدف از استقرار اورژانس اجتماعی در مرز، ارتقای سلامت روان زائران، ارائه خدمات حمایتی در شرایط بحرانی، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و کمک به افراد آسیبپذیر از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و سایر زائران نیازمند است.»
احمدی در پایان از آمادگی کامل اورژانس اجتماعی برای تداوم خدمترسانی تا پایان ایام اربعین خبر داد و از همکاری مسئولان و دستگاههای اجرایی در فراهم کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات به زائران قدردانی کرد.