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حال و هوای مردم در گپ و گفت با خبرنگار صدا و سیما

حسینی بای خبرنگار سازمان صدا و سیما امروز پای سفره دل مردم نشسته و حال و احوال کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۲۱:۵۷
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برچسب ها: جریان زندگی ، خبرنگار صدا وسیما ، حسینی‌بای
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