به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات سلامت، طرح ویزیت رایگان مددجویان بهزیستی در منطقه حاشیه‌نشین ابوذر، در قالب تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین اداره بهزیستی شهرستان ارومیه و گروه جهادی، با مشارکت مراکز مثبت زندگی مناطق حاشیه‌نشین برگزار شد.

در این طرح جهادی، ۱۲۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی به صورت رایگان توسط پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و کارشناس بینایی‌سنجی مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتند. همچنین داروهای مورد نیاز مراجعان به صورت کاملاً رایگان در اختیار آنان قرار گرفت و افراد نیازمند خدمات تخصصی‌تر، برای انجام آزمایش‌های تکمیلی و ادامه روند درمان به مراکز درمانی مربوطه معرفی شدند.

در ادامه این برنامه، با همکاری جمعیت هلال احمر استان، تعداد ۴۰ بسته بهداشتی میان مددجویان نیازمند توزیع شد تا بخشی از نیازهای ضروری آنان نیز تأمین شود.

شهرام دلنواز، مدیر بهزیستی شهرستان ارومیه، در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: «رسالت بهزیستی تنها ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه ایجاد امید، حفظ کرامت انسانی و رساندن خدمات تخصصی به دورترین و کم‌برخوردارترین نقاط جامعه است. امروز با همدلی گروه‌های جهادی، مراکز مثبت زندگی و دستگاه‌های خدمت‌رسان، گامی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و سلامت همگانی برداشته شد.»

وی افزود: حضور پزشکان و متخصصان در مناطق حاشیه‌نشین، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ والای خدمت بی‌منت است. این اقدامات ارزشمند، علاوه بر کاهش مشکلات درمانی مددجویان، پیام‌آور امید، همبستگی و توجه به کرامت انسان‌هایی است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و همراهی هستند. بهزیستی با تمام ظرفیت خود، مسیر توانمندسازی و حمایت از جامعه هدف را با جدیت ادامه خواهد داد.»

در پایان، مدیر بهزیستی شهرستان ارومیه از تلاش‌های گروه جهادی، مراکز مثبت زندگی، پزشکان داوطلب و جمعیت هلال احمر استان در اجرای این برنامه انسان‌دوستانه قدردانی کرد و بر تداوم اجرای طرح‌های جهادی و سلامت‌محور در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.