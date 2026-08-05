پذیرایی اهالی بخش زاغه از زائران اربعین در موکب «سیدالشهدا (ع)»
روستای طالقان در بخش زاغه، با برپایی موکب «سیدالشهدا (ع)»، میزبان زائران اربعین حسینی بود که با برخورداری از خدمات گسترده و پذیرایی گرم اهالی روستا، جلوهای از تجلی عشق به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مسیر پر رمز و راز اربعین، جایی که هر قدم معنای عشق دارد، روستای طالقان در بخش زاغه خرمآباد نیز با تمام وجود در خدمت زائران ایستاده است.
موکب «سیدالشهدا (ع)» با پذیرایی گرم و صمیمی اهالی این روستا، به مکانی برای استراحت و تجدید حیات معنوی زائران تبدیل شده است. اینجا، سخاوت تنها یک کلمه نیست، بلکه عملی است که در هر برخورد و هر وعده غذایی، ملموس است.
این پذیرایی که با حضور پررنگ مردمان بخش زاغه صورت گرفت، از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی، نشاندهنده آمادگی همیشگی مردم لرستان برای میزبانی از زائران اربعین است.