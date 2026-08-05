پذیرایی اهالی بخش زاغه از زائران اربعین در موکب «سیدالشهدا (ع)»

روستای طالقان در بخش زاغه، با برپایی موکب «سیدالشهدا (ع)»، میزبان زائران اربعین حسینی بود که با برخورداری از خدمات گسترده و پذیرایی گرم اهالی روستا، جلوه‌ای از تجلی عشق به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت.